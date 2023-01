Tabery: Verdikt soudu Babišovi nové voliče nepřinese

K těm prezidentským debatám a Babišovi. Kdyby se teď Nova zachovala sebevědomě a řekla, že když všechny debaty Babiš odmítl, oni mu nebudou dělat užitečného idiota, takže ho nepozvou, byla by to pěkná tečka za tímto případem, opakuji, byla by to pěkná tečka za tímto případem.