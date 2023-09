Jedenáct dní do slovenských voleb. Situace je vážná, varuje sociolog

Verbální útoky, vulgarita i fyzické potyčky. Jedenáct dnů před předčasnými parlamentními volbami na Slovensku houstne atmosféra. Průzkumy zatím vede strana Směr někdejšího předsedy vlády Roberta Fica. „Je to technolog moci,“ říká slovenský sociolog Michal Vašečka.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jak důležitou křižovatkou jsou pro Slovensko nadcházející parlamentní volby.

Čím šéf strany Směr Robert Fico dokáže po třicet let v politice oslovovat voliče.

A proč výhra Progresivního Slovenska nemusí znamenat, že se strana dostane do vlády. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Slovensko už za necelé dva týdny čekají parlamentní volby. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza se o vítězství utkají dvě strany: Směr bývalého premiéra Roberta Fica s 18,9 procenta a Progresivní Slovensko politologa Michala Šimečky se 16,5 procenta.

A opět - už během několikátých parlamentních voleb - se mluví o tom, že Slovensko stojí na křižovatce. Podle slovenského sociologa Michala Vašečky je ale tentokrát situace vážnější než v předešlých hlasováních, ve kterých šlo o to, jestli se země posune dopředu, nebo zůstane přešlapovat na místě.

„Teď je to spíše o obraně široce definovaných demokratických, nebo proatlantických či proevropských, sil,“ říká v podcastu 5:59. A pokračuje: „Protože tyto skupiny mají oprávněně pocit, že tahají za kratší konec a že návrat tentokrát silně zradikalizovaného Roberta Fica, který spolupracuje s nacionalistickými a fašistickými silami, může Slovensko vychýlit z trajektorie, kterou si v minulých třiceti letech zvládlo udržet.“

Foto: archiv Michala Vašečky Slovenský sociolog Michal Vašečka.

„Technolog moci“

S Robertem Ficem by se podle sociologa mohlo Slovensko vydat dvěma cestami: V lepším případě by se z něj stalo druhé Maďarsko, v tom horším by bylo v rámci Evropské unie úplně osamocené. A Vašečka připomíná, že by se tak nejspíš daleko více začaly projevovat protizápadní a zároveň proruské tendence, které by Fico v lidech podporoval.

„On je technolog moci, který šikovně využívá ty nejspodnější proudy, které ve společnosti existují. Dokonce umí útočit na pudovost lidí. To je fakt, i když je to často z jeho strany hra,“ vysvětluje sociolog. A dodává, že také splňuje poptávku Slováků po silném lídrovi. Taková osobnost Progresivnímu Slovensku chybí.

Jeho politickou přetvářku prý mimo jiné dokazuje dva roky stará nahrávka z chaty, kde se Fico setkal třeba s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem a dalšími. A přestože na tiskových konferencích nemá problém řvát a nadávat, záznam ukazuje, že ve zdánlivém soukromí spíše atmosféru uklidňoval.

„Zároveň ale musím říct, že se mu stalo to, co se stává politikům, kteří dlouhodobě opakují různé lži, které vymysleli. V jednu chvíli těm lžím začnou věřit a nutno podotknout, že určitá míra zakonspirovanosti v případě Roberta Fica už je vidět,“ říká Vašečka.

„Past pro demokratické síly“

Ani prohra Ficova Směru by ale neznamenala, že se Progresivní Slovensko může automaticky radovat. Strana bude muset totiž nejdříve vyřešit, jak sestaví vládu. Uskupení totiž posiluje na úkor dalších demokratických subjektů, které by se tak do Národní rady nemusely vůbec dostat. „To je dokonalá past pro demokratické síly, protože kdyby vyhrál Robert Fico, tak vládu složí,“ říká sociolog.

Důležitou roli v tomto ohledu bude hrát Hlas bývalého předsedy vlády Petera Pellegriniho, který se odštěpil ze Směru. Při nižším zisku by se ho pravděpodobně snažil „ukořistit“ Fico, při vyšším zisku by se mohl spojit s Progresivním Slovenskem. Ani to ale nutně nemusí pro Šimečkovo uskupení znamenat úspěch.

Foto: facebook.com/miso.simecka Lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka.

„Obávám se, že většina poslanců Hlasu, kteří by se do parlamentu dostali, dříve patřila k Roberu Ficovi. A ten by se snažil klub Hlasu systematicky rozkládat a tyto poslance přetahovat na svoji stranu,“ myslí si Vašečka.

Přesto podle něj na Slovensku stále je o co hrát. A to i v případě, že by se k moci vrátil Robert Fico. „Je velký rozdíl, jestli bude se svými spojenci (i z fašistické strany Republika) sahat na ústavní většinu, nebo na prostou většinu bez možnosti dělat ústavní změny. Pokud bude opozice dostatečně silná, nebude si moct některé věci dovolit,“ říká sociolog.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak důležitou epizodou ve slovenské předvolební kampani byla potyčka mezi šéfem OĽaNO Igorem Matovičem a bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem ze strany Směr nebo jestli je země na nezvratné cestě k ústupu od liberální demokracie. Poslechněte si v přehrávači na začátku článku.