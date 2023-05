Expertka popisuje, čím Erdogan znovu ovládl Turecko a co musí Západ čekat

Po dvaceti letech u moci zaznamenal silný muž turecké politiky Recep Tayyip Erdogan další triumf. A to hned dvojnásobný - nedělní úspěšná obhajoba prezidentského křesla přišla po vítězství Erdoganovy koalice v parlamentních volbách. Volební dvojboj ale zároveň potvrdil hluboké rozdělení turecké společnosti.

Že reakcí na další vládu Recepa Tayyipa Erdogana může být odchod mnoha Turků do zahraničí.

Populární starosta Istanbulu a výrazná postava opozice Ekrem Imamoglu byl zase na konci loňského roku odsouzen za urážku volební komise. Podle politoložky to ovlivnilo nejen kampaň opozice, ale i to, koho se do voleb rozhodla vyslat.