Vzestup „neznámé“ Danuše Nerudové. „Řada otázek zůstává,“ říká reportérka

Ekonomka Danuše Nerudová si razí cestu vzhůru polem prezidentských kandidátů. Aktuální průzkum agentury Kantar pro Českou televizi přiblížil bývalou rektorku brněnské Mendelovy univerzity těsněji za generála ve výslužbě Petra Pavla a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Všichni tři by v prvním kole volby dostali přes 20 procent hlasů.

Co v dnešní epizodě také uslyšíte Jak to vypadá v zákulisí volební kampaně Danuše Nerudové?

O kterých tématech se s novináři nerada baví? A které otázky slýchá pořád dokola?

Neměla by jako případná nově zvolená hlava státu problém se střetem zájmů kvůli advokátní praxi svého manžela?

Nejnovější průzkum od společností Data Collect a Kantar pro Českou televizi ukazuje, že pokud by se první kolo prezidentských voleb odehrálo letos v listopadu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš by v něm získal 27 procent hlasů, generál ve výslužbě Petr Pavel 26,5 procenta hlasů a ekonomka Danuše Nerudová 23,5 procenta. Ostatní kandidáti by se ve volebním modelu Kantaru nedostali přes šest procent.

„Poslední volební průzkumy ukazují, že to bude opravdu významná postava, se kterou se musí počítat,“ říká o Danuši Nerudové politická reportérka Seznam Zpráv a spoluautorka podcastu Vlevo dole Lucie Stuchlíková. „Je to prezidentská kandidátka, která nejvíc ze všech dokáže nabírat nové voliče. Danuše Nerudová se úplně dotáhla na tu vedoucí dvojici,“ dodává reportérka, která s Nerudovou a jejím volebním týmem strávila pracovní den v Ústeckém kraji.

🔴 Do prezidentských voleb zbývá sedm týdnů. Kdyby se konaly nyní, získali by podle průzkumu v prvním kole největší podporu Andrej Babiš a Petr Pavel. Za nimi by se umístila Danuše Nerudová. pic.twitter.com/VRkHUCALpm — ČT24 (@CT24zive) November 27, 2022

Kampaň po americku

Podle novinářky Stuchlíkové vsadila univerzitní profesorka a ekonomka Nerudová ve své kampani na zapojení rodiny, což není v Česku obvyklé. Vidět jsou oba její synové Filip a Daniel, kteří se už objevili ve videích na podporu matčiny kandidatury.

A stranou nestojí ani její manžel Robert Neruda, vlivný právník a spolumajitel advokátní kanceláře Havel & Partners. Ta se podílí třeba na vzniku zákonů a získává velké množství zakázek u státních institucí a podniků.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Politická reportérka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková.

Taková kariéra ale může být u manžela případné hlavy státu problém. „Prezident jmenuje soudce, může zastavit trestní stíhání, to jsou všechno místa, kde se může Danuše Nerudová a její manžel dostat do střetu zájmů. A oni oba kolem toho tak tancují a říkají, že kdyby se ukázalo, že to nejde, tak manžel je připraven z práce odejít,“ shrnuje Stuchlíková reakci manželů Nerudových.

Problematické doktoráty

O Danuši Nerudové se v minulých dnech mluvilo také v souvislosti s kauzou rychlotitulů a překladovém plagiátorství na Mendelově univerzitě v Brně, kde byla Nerudová od roku 2018 do konce ledna 2022 rektorkou.

„Ukázalo se, a šlo o případy dvou německých političek, že odevzdaly místo originální disertační práce překladový plagiát. Šlo původně o magisterské práce z německých univerzit. Přeložily to do angličtiny a na Mendelově univerzitě to vydaly jako originální disertační práci,“ popisuje brněnskou praxi investigativní reportér Seznam Zpráv Jiří Pšenička, který se případem zabýval.

Investigativní reportér Seznam Zpráv Jiří Pšenička.

„Kritici upozorňují, že celý ten případ se odehrál právě v době, kdy Nerudová stála v čele Rady pro vnitřní hodnocení, což je akademický orgán, který by měl na každé vysoké škole dbát o kvalitu studia. Tudíž Danuše Nerudová za to nese druhotnou odpovědnost tím, že tam nefungovaly kontrolní mechanismy,“ shrnuje Pšenička.

S kritikou ohledně doktorátů z Mendelovy univerzity prezidentskou kandidátku v rozhovoru několikrát konfrontovala i reportérka Stuchlíková. „Překvapilo mě, že ani trošičku nepřipouští pochybnost o svojí roli. Člověk má tendenci o sobě pochybovat a říkat si, neměl jsem udělat víc? Neměly tam být kontrolní mechanismy nastavené jinak? Ona tohle nepřipouští a pořád jen opakuje, že je v roli kladného hrdiny, který to celé vyřešil,“ uzavírá Lucie Stuchlíková.

Jak vypadají typičtí voliči a voličky Danuše Nerudové? A bude jejich počet stačit na cestu do druhého kola prezidentské volby? Podcast 5:59 si poslechněte v audiu na začátku článku.

Editor a koeditor: Matěj Válek, Barbora Sochorová Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: Záznamy reportérů Seznam Zpráv Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího z reportážní cesty mapující kampaň Danuše Nerudové po Ústeckém kraji, Seznam Zprávy - podcast Ptám se já, YouTube kanál Danuše Nerudové, Twitter kanál Danuše Nerudové