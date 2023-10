Zničené zuby a žádné odškodné. Strašidelný příběh z pražské kliniky

Jde o další z kauz, do níž jsou zapojeni podnikatelé ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří dělají byznys v Česku. Seznam Zprávy popsaly případ zubní kliniky v Praze, ve které v době, kdy ji vlastnili dva muži z Ruské federace napojení na prokremelskou stranu Jednotné Rusko, ordinovala lékařka bez aprobace. Jeden z klientů, kterému doktorka poškodila chrup, zatím marně čeká na soudem přiřknuté odškodnění.

A co nám celý případ prozrazuje o fungování byznysu s východní stopou v České republice?

Vraťme se na ale začátek příběhu: v roce 2016 se Makurov léčil s chrupem na pražské klinice Salius. Nejdříve docházel na běžné zákroky, pak mu ale tamní ortodontistka Oxana Sorokina slíbila, že mu odstraní těžkou vadu chrupu. To se ale nepovedlo. Naopak léčba zuby poškodila a Makurov musel podstoupit další operaci, která mu chrup zachránila.

Navíc mladší z dvojice Seznam Zprávám přes svého advokáta vzkázal, že s otcem byli „pouze investory“ a že lékařské záležitosti řešila jednatelka a zároveň zubařka Olga Kosinová. Také uvedl, že by Makurov měl vymáhat odškodnění po lékařce - Oxaně Sorokině - a ne po klinice. Kosinová nicméně redakci sdělila, že personální záležitosti řešili právě Kalendzhyanové.

„Přestože Denis Makurov má silné pochybnosti o tom, jestli prodej neproběhl jenom naoko, jestli dál tu kliniku nevlastní rodina Kalendzhyanových, protože to zařízení třeba používá stále stejný název a dokonce i stejné logo, tak nový majitel říká - a to podle toho, jak jsem s ním mluvil, znělo i celkem věrohodně - že je z té věci nešťastný, že nechal původní název, protože lidé už na něj byli zvyklí a že vůbec v době koupě netušil, že tam takový spor existuje,“ popisuje Blažek.

Celý příběh je ale zajímavý ještě z jednoho pohledu: sahá i do ruské politiky. Bývalí majitelé kliniky, Kalendzhyanové, podle ruských médií - například listu Kommersant - mají arménský původ a ve městě u Nižního Novgorodu vlastní nábytkářskou fabriku. Především ale ještě donedávna patřili mezi regionální představitele strany Jednotné Rusko, která tvoří jeden z pilířů režimu Vladimira Putina.

V Česku pak podle něj měl Garik Kalendzhyan působit už od roku 2006, kdy koupil v Praze luxusní vilu za 41 milionů korun. O rok později jeho syn Karen vstoupil do kliniky Salius.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, co ještě může Denis Makurov udělat, aby odškodnění získal, nebo že se firma, do které spadala i dentální klinika, během prodeje rozdělila na dvě části a proč je to důležité. Poslechněte si v přehrávači na začátku článku.