Když firmám řeknete, že asi bude hůř, tak krize přijde, říká šéf Deloitte

Zatímco v minulosti se prosazovaly zejména firmy zaměřené na e-commerce, dnes dominuje IT a umělá inteligence. „Tyto trendy ženou nahoru i nově vznikající firmy, které by dříve vůbec neměly možnost na trhu působit, protože by byly blokovány nutností velkých investic. Dnes jsou ale tyto technologie dostupné, proto tyto obory rostou rychleji,“ dodává Svoboda.

„Z hlediska finanční stability jsme na tom pořád dobře a jde jenom o to očekávání. Když vám někdo řekne, že bude krize, a vy se podle toho začnete chovat, tak ta krize přijde. Taková je do jisté míry současná situace,“ říká Svoboda s tím, že tak se dnes firmy chovají. „Bohužel to očekávání je, že bude hůř, a to se určitě někde musí projevit,“ dodává Svoboda, podle kterého nyní skeptickému očekávání firem nahrává i politická situace.