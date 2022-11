Voda zdraží. A šetření lidem nepomůže, říká šéf vodáren

Voda v hlavním městě v příštím roce podraží – a rozhodně to nebude poslední cenový skok. „Počítáme s tím, že by se mělo vodné a stočné zvyšovat každoročně zhruba o dvě procenta nad inflaci,“ říká k tomu šéf Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Dvouprocentní zdražování nad hodnotou inflace vychází ze studie firmy, kterou jednoznačně schválilo pražské zastupitelstvo. Prahu totiž čekají obří investice do vody. Do roku 2035 chce PVS, tedy Pražská vodovodní síť, proinvestovat 70 miliard korun. A právě tyto peníze jdou z nájemného, které provozovateli sítě Pražské vodovody a kanalizace platí.

„Celkem by se do vodovodní infrastruktury mělo do roku 2035 investovat 70 miliard korun. Počítáme s tím, že přibližně dalších 20 miliard půjde do údržby, čili ty zdroje jsou skutečně velké,“ dodává Mrkos.

Jde navíc o investice, které nelze odložit. Pak by totiž například hrozilo, že v horizontu 20 let nebudou mít dost vody střední Čechy.

„Náš obor má dlouhodobé perspektivy. To znamená, pokud se příprava nezahájí a nebude se v plánech financování počítat s takovým dlouhodobým horizontem, během několika let se to pak nedá vyřešit. Naším cílem je, aby vodárenství bylo plně samofinancovatelné, to znamená, aby nebylo nijak závislé na rozpočtu hlavního města Prahy. A to se daří,“ dodává Mrkos.