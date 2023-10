Dobrovský a Šídlo: S těmi, kdo šíří kulturu smrti, nemá smysl jednat

Až do minulého měsíce se v některých směrech události na Blízkém východě vyvíjely relativně příznivě. Ne v řešení palestinské otázky, ale ohledně sbližování a navázání styků a komunikace mezi řadou států v oblasti.

„Ve dnech, kdy k tomu zvěrstvu došlo, měly tyto procesy kulminovat dohodou mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Je naprosto důvodné se domnívat, že úder Hamásu byl směřovaný proti této dohodě. A to ze strany největšího protivníka Saúdské Arábie, šíitského Íránu,“ říká Michael Žantovský.

Jindřich Šídlo dodává: „V devadesátých letech jsme doufali v mírový proces, pak jsme zjistili, že to nejde, situace se dál komplikovala. A teď už dlouhá léta žijeme v tom, že z Gazy létají rakety a následuje tvrdá reakce Izraele. Dá se něco změnit? Nebo jenom k horšímu? Jak z té pasti ven?“

„Jsem celoživotní optimista, takže se nesmířím s tím, že to nejde,“ odpovídá Michael Žantovský. „Jenom jsme tu cestu zatím nenašli. Ale ona neexistuje v samotném půdorysu Blízkého východu nebo jenom mezi těmi dvěma komunitami.“

„Já jsem skeptik,“ reaguje Jan Dobrovský. „Koncept mezinárodního dohledu? Vzpomeňme si na mise OSN, to nebývá žádná hitparáda. Buď jsou svědky něčeho, do čeho nezasáhnou, nebo selžou úplně a ještě pomůžou nějakému průšvihu. Obávám se, že OSN je instituce, jejíž akční rádius je velmi malý. To se ukázalo i u konfliktu s Ruskem.“