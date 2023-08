Dobrovský a Šídlo: Vozil Standa Pekárek ve své Volze i doktora Fremra?

Historik Michal Stehlík připomíná, že máme strašně krátkou paměť. „Mezi lety 1991 a 1993 se řešil velký spor, kdy Česká rada přijala zákon, podle kterého se do konce roku 1993 mohou zpochybnit soudcovská jména s tím, že tihle z minulého režimu už soudit nebudou. VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných) tehdy přinesl ministrovi Novákovi 42 z 1000 soudců, kterých se tato možnost týkala. Pak nastaly strašlivé diskuze, nakonec se shodli na šesti nebo osmi z 1000, u kterých ministr nejasně přislíbil, že bude kárné řízení. Pak se nestalo nic a v roce 1993 VONS vyzývá ministra Nováka k rezignaci. No a když neuděláte nic, tak vás to prostě dožene,“ připomíná Stehlík.

Mediální historik Martin Groman se přidává. „Jeden problém je ten, že ‚elity‘ ve 20. století průběžně ženeme ze společnosti, v několika vlnách do exilu, nebo se jich zbavíme fyzicky, třeba procesy. Pak přijdou roky 18, 38, 39, 45, 48, 68, 89, kdy to vždy nějak přetočíme a řekneme si: ‚No jo, to by chtělo novou vrstvu. Nové politiky, nové učitele, nové soudce, nové policisty, nové novináře.‘ Ale kde brát stále dokola? To prostě nejde, jistá kontinuita tam být musí. Ve chvíli, kdy uplatníme kontinuitu, se ale nemůžeme divit, že ti lidé do dalšího systému přijdou se svými návyky. V případě soudců s formalismem.“