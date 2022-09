Dobrovský & Šídlo: Jak vyměnit předsedu a nezklikvidovat vlastní stranu

Když se dostanete v politice na vrchol, znamená to taky, že vám dřív nebo později půjdou po všichni po krku. Včetně lidí z vlastní strany. Jak vyměnit šéfa a zároveň přitom nezlikvidovat vlastní stranu?

Když někdo kritizuje dění ve vlastní politické straně, nemusí to nutně znamenat, že usiluje o předsedův skalp. Může jít o snahu upozornit vedení, že při zachování současného kursu může stranický parník plout dlouhodobě jinam, než je žádoucí, a časem narazit. Otázkou samozřejmě je, zda se zásadní věci nemají říkat předsedovi a pak až médiím.

A pokud někdo slibuje svému předsedovi až ostentativně a pateticky věrnost, jako to třeba v roce 2013 po stranickém sjezdu ČSSD dělal Michal Hašek vůči Bohuslavu Sobotkovi, začne to být podezřelé. Předseda v tom případě může čekat akorát tak dobře mířenou kudlu do zad.