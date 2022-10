Dobrovský & Šídlo: Prachy došly. Kdo to vyřeší, zaslouží se o stát

Co čekat od posledního 28. října v režii Miloše Zemana? Jak se vyrovnáme s tlakem ulice, který volá po zázračných odbornících? Ale hlavně – jsme zadlužená země a nejedeme v tom sami, je to celosvětový trend. Dá se s tím něco dělat?

Oslavy 28. října se letos ponesou nejspíš v podobném duchu jako posledních devět let. Ing. Zeman na Pražském hradě to samozřejmě pojme po svém ve stylu „tahle země je naše“. Nelze než to naposledy přetrpět.