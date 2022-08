Dobrovský & Šídlo: Umělci na barikádách. Jak se z rockové hvězdy stane náměstek?

Hudebník Michal Prokop vydržel v politice o mnoho déle než první vlna umělců, a je tak namístě se ptát, co ho na ní lákalo. Co bylo podmínkou, aby v ní přežil? A proč z ní nakonec odešel?

„V politice, když vylezete na jeviště, musíte počítat s tím, že pod pódiem je minimálně padesát procent těch, kteří vás vůbec nechtějí. Než jsem to pochopil, chvíli mi to trvalo,“ říká Michal Prokop, hudebník, kterého listopad 1989 vynesl do vysoké politiky.