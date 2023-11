Glosa: A aplikaci máte? Lamentování s dobrou zprávou na konec

Kartičku máte? Nejotravnější věta v dějinách nakupování pomalu mizí ze scény. Co kartička? Teď je důležité, jestli máte aplikaci! Bez aplikací jako zámku k otevření bájného světa slev už by, jak se nás snaží přesvědčit při pořizování potravin, drogerie i benzínu, nakupoval zřejmě jen blázen.

Dobrá, můžeme namítat, že je to soukromý byznys, se kterým svobodně směňujeme svoje data. Jenže co pak říct na aplikaci, kterou budete potřebovat, pokud se rozhodnete použít pítko na vodu na nádraží. Státní Správa železnic chce tyto automaty rozmístit na velká nádraží v celé republice. Voda bude zdarma, ale jen půl litru denně (což je samo o sobě směšné) a navíc jen pro lidi s aplikací. Bez té se nikdo nenapije…

To je ukázkové a naprosto zbytečné vyhloubení digitální příkopu tam, kde ani náznakem nemá co dělat. Rodič s dítětem si na cestu nemohou natočit dvě lahvičky vody. „Je nám líto, Pepíčku, bez aplikace to nepůjde,“ odpověděla by zřejmě Správa železnic na námitky žíznivého potomka. „Vodu si může dát jen tatínek, který je online, snad se s tebou rozdělí. Až pojedeš příště s babičkou, která si na chytrý telefon nezvykla, budete mít smůlu oba. Šťastnou cestu.“