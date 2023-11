Glosa: Chceme věřit iluzím. I když jde o kryptoměny

Zkusit to může každý. V obchodních centrech po celém Česku jsou instalovány bitcoinmaty, kde lze nakoupit kryptoměny a zbohatnout při jejich očekávaném zhodnocení. Jen to vždycky nevyjde, jak ukazuje verdikt newyorského soudu, podle nějž majitel kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried zpronevěřil v letech 2019-2022 miliardy dolarů, které u něho investovali malí i velcí obchodníci.

Uvěřit výhodným investicím do nových technologií, a zvláště kryptoměn znamená vyplout do dobrodružných vod, kde čekají mnohá nebezpečí. Může se to stát u bitcoinmatu v Jihlavě, jehož prostřednictvím podle policejní zprávy zkoušeli podvodníci připravit důchodkyně o úspory, ale stejně tak na globální burze, kterou provozoval Bankman-Fried.