Glosa: Když nemají mléko v akci, ať pijí víno, vzkazuje Nekula

V téhle zemi totiž můžete zdanit úplně všechno od kojenců po důchodce, zrušit slevy na školkovné, sáhnout studentům na stipendia, zavést nemocenskou zaměstnancům, zvednout věk odchodu do důchodu na 90 let, zpoplatnit LDN – a nestane se vůbec nic.

Ale zkuste víc zdanit alkohol. To prostě nejde. Je to naše kulturní dědictví.

Nekula (dlouholetý starosta obce Těšetice na Znojemsku) se navíc o podpoře návykových látek pokouší vtipkovat ve chvíli, kdy zároveň navrhuje zcela zakázat produkty s CBD z konopí. To samozřejmě uprostřed citlivého jednání rozčílilo koaliční Piráty. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to byl způsob nátlaku lidovců – nechte na pokoji víno a my necháme na pokoji konopí.