Glosa: Maminko a tatínku, to vaše děťátko moc hezky papá!

Samozřejmě nikdo nechce lidi s nadváhou zesměšňovat ani ponižovat. Ale možná by stačilo vrátit do debaty logiku a zdravý rozum. Přestat tvrdit, že člověk může být zdravý, ať má jakoukoli váhu.

Protože zároveň jsme „edukováni“, že tloušťka je něco, o čem se moc nemluví a na co se neupozorňuje. Zejména u dětí. Učíme se je vést k tomu, aby ke svému tělu měli pozitivní vztah. Přeloženo do češtiny, aby se měly rády, i když jsou tlusté.

Chrání to jejich psychiku, tedy duši. Ale ohrožuje tělo. Víme přesně, co nadváha či obezita způsobují. A lékaři mají data, která potvrzují, že tři čtvrtiny dětí si své problémy s váhou přenesou i do dospělosti.

Žijeme v době supersenzitivnosti. Zažil jsem před pár měsíci scénu v tramvaji, kdy matka dala pětiletému synovi pohlavek a jiná žena na ni začala ječet, že jestli se to bude opakovat, tak na ni zavolá policii. Když jsem to vyprávěl kolegovi, řekl mi, že jeho žena zažila shodou okolností podobnou scénu před týdnem na dětském hřišti.

Líbí se mi, jak se boj s tloušťkou prezentuje jako úkol pro stát, případně pro společnost. Už když o téhle věci mluvíme, děláme všechno pro to, aby si snad někdo nemyslel, že je to problém pro tlusté lidi.

Ale možná by stačilo vrátit do debaty logiku a zdravý rozum. Přestat tvrdit, že člověk může být zdravý, ať má jakoukoli váhu. Což je hypotéza sice často opakovaná, byť nikdy neprokázaná. Stejně jako průpovídka, že každý člověk je krásný, a to bez ohledu na to, jak vypadá. To odporuje logice už samo o sobě.