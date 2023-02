Místo příkazů hra o odměny. Vzniká národní plán boje s dětskou obezitou

„Náš program spočívá ve změně strategie. Chceme cílit na menší děti – mezi šesti a jedenácti lety – ve stádiu nadváhy, které ještě nespadly do obezity a jsou na určitém rozcestí. Jde tedy o preventivní intervenci ve stavu, kdy je cesta zpět snazší a má větší šanci na úspěch. Zatím to tady nikdo neprosazoval, neustále pláčeme nad tím, jak přibývá obézních dětí, ale nadváha tomu vždy předchází,“ popsal pro Seznam Zprávy Petr Jehlička, dětský kardiolog z Fakultní nemocnice Plzeň.

Podle plánů se má vše opírat o moderní technologie – konkrétně speciálně přizpůsobený fitness náramek a mobilní aplikaci. Do ní budou děti, případně s asistencí rodičů, v pravidelných intervalech zaznamenávat denní energetický příjem, tedy vše, co během dne zkonzumovaly.

„Pokud děti budou alespoň první měsíce vše svědomitě vyplňovat, náramek bude jejich. Kromě toho v tomto věku slyší i na dané průběžné pochvaly. Co je ale důležité, na závěr roku ti, kteří splní kritéria – například redukci BMI o pět procent a zvýšení pohybové aktivity o 10 procent, budou zařazeni do závěrečné celostátní loterie o velké ceny. Ty budou atraktivní pro děti i jejich rodiny,“ nastínil plány dětský kardiolog.

Kromě toho by podle návrhů pracovní skupiny děti zařazené do programu mohly získat kartu, která by jim zadarmo zpřístupnila některá sportoviště, bazény a volnočasové aktivity. Hubnutí by se tak pro zúčastněné mělo stát spíš doprovodným efektem celého programu.