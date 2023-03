Glosa: Matějská je tu, lidé v okolí se zas můžou zbláznit

Zatímco se do Prahy vrátil mráz, lidem žijícím v okolí holešovického výstaviště začaly horké dny: je tu zase Matějská pouť.

Pro přespolní je to v pohodě. Přijedou, pobaví se a zas jedou domů, ale obyvatelé z přilehlých částí Holešovic, Dejvic a Troje jsou odsouzeni, aby denně kromě pondělí poslouchali rámus z atrakcí spojený s hlasitým přehráváním největších hitů osmdesátých let.

„Hejtit“ Matějskou jako nejoblíbenější pouť v Česku může působit „dědkovsky“ – vždyť přece, co komu udělá? Ale druhý pohled je ten, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo jiného, a hluk z poutě zdaleka překračuje hranice pozemku, kde vládnou Kočkovi.

Lidé žijící na doslech tepajících atrakcí se cítí bezmocní a frustrovaní. Na zvukový smog si stěžují každý rok, aniž by se něco zlepšilo. Slibovala se různá omezení či instalace audiosenzorů, ale decibely vibrují dál, o víkendech dokonce až do desíti večer.

Pro lidi žijící v okolí jsou to podobná muka jako pro Mnichovany z okolí Theresienwiese, kde se koná pivní Oktoberfest. Jenže ten se odbyde za necelých dvacet dní, kdežto Matějská juchá skoro dva měsíce, aby ji pak v areálu vystřídaly hudební festivaly a open airy.

Zastánci Matějské říkají, že pouť se v Bubenči koná každoročně už padesát let, takže to přece nemůže nikoho překvapit. Připomínají, že je to podobné, jako když se někdo přistěhuje k závodnímu okruhu nebo k letišti a pak se diví, že se tam jezdí automobilové závody nebo přistávají letadla.