Glosa: Naděje ve Ficově buranství

Na Slovensku je rozhodnuto, vyjednávání končí a do premiérského křesla usedne Robert Fico. V Česku si mezitím užíváme posledních pár měsíců volební přestávky, která se naskytla mezi prezidentskou volbou a volbami do Evropského parlamentu a možná o to dychtivěji jsme sledovali, jak se v klíčovém hlasování Slováci rozhodnou.