Ficova koalice se rýsuje. Zbývá mu prakticky jediná možnost

Vítěz slovenských voleb Robert Fico dostal od prezidentky Zuzany Čaputové poměrně krátký čas na sestavení nové vlády. V pondělí mu dala pouhé dva týdny (do 16. října) na to, aby jí představil podobu nové koalice. Po víkendových volbách bylo jasné, že jeho strana Směr na vládu sama nedosáhne.

Teď to vypadá, že Ficovi by tento termín nemusel dělat žádné potíže. Dohoda se stranou Hlas premiéra Petera Pellegriniho a Slovenskou národní stranou už je podle informací slovenských médií blízko.

Strany se podle informací serveru shodly již i na obsazení postu premiéra, kterým by se měl stát Fico. Pellegrini by pak měl vést parlament, což už jednou dělal v dobách, kdy byl ještě členem Ficova Směru.

Po volbách se hojně spekulovalo o tom, že by Pellegrini mohl využít své role jazýčku na vahách a získat post premiéra pro sebe. Fico to ale podle Denníku N rezolutně odmítl.

Podle Kaliňáka se ale konkrétní obsazení postů ve vládě ještě neřešilo. „Faktem zůstává, že z ústavy jaksi vyplývá, že nemůžeme mít dva premiéry a dva předsedy parlamentu zároveň. Takže by jeden z předsedů měl být premiérem a druhý předsedou parlamentu. Ale znovu opakuji, všechny personální věci se začnou řešit až ve chvíli, kdy se dohodneme, že chceme vytvořit společnou koalici a že chceme spolupracovat,“ vysvětlil Kaliňák.

To je zřejmě narážka na Slovenskou národní stranu, která má ve svých řadách dříve otevřeně proruské politiky kritizující zahraničně-politickou orientaci Slovenska.

Šéf Hlasu ve čtvrtek podle webu Aktuality.sk neformálně jednal i s předsedou PS Michalem Šimečkou a sdělil mu, že by do koalice s PS, KDH a SaS šel jen v případě, že by mu umožnil obsadit premiérské křeslo a získat pro svou stranu i ministerstvo vnitra.