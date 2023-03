Glosa: Nakrmit chudé děti není komunismus

Ano, pane Kalousku, samozřejmě jsou. No a co?

Jsou rodiče chudí, jsou rodiče nezodpovědní, dokonce jsou rodiče, kteří sociální dávky raději utratí za alkohol a cigarety. No a co?

Ve finále je přece úplně jedno, kdo za to může a čí je to zodpovědnost. Výsledkem je dítě, které si to samo nezavinilo, pomoct si nemůže a má hlad. Stát, který si chce říkat civilizovaný, si nad ním alibisticky neumyje ruce, ale pomůže mu.

Jenže u nás pořád žijeme v představě, že na chudé musí být přísnost. To by tak hrálo, aby chudé děti dostaly něco zadarmo! A koneckonců žádné zadarmo přece neexistuje!

Pokud si někdo dotaci opravdu zaslouží, tak je to děcko, které udělalo v životě jen tu chybu, že se špatně narodilo. Aby takové dítě dnes oběd zdarma dostalo, musí mít štěstí na aktivní školu či sociální pracovnici, která ho propojí s neziskovkou. Organizace Women for Women momentálně takto pomáhá 14 tisícům dětí. A ačkoli čísla pravděpodobně porostou, není to nic, co by státní rozpočet – který jinde vyhazuje miliony – mělo zruinovat.