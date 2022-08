Glosa: Není manželství málo? Do Ústavy toho můžeme narvat víc!

Myslím, že v Ústavě chybí jakákoli zmínka o hokejovém nároďáku.

Asi jste zaznamenali vyhrocené debaty ohledně zanesení definice manželství jako svazku muže a ženy do Ústavy ČR. Nevypadá to, že by měla změna velkou šanci posbírat podporu 120 poslanců a 3/5 senátorů, kteří budou při možném projednávání návrhu přítomni.

Spíš se zdá, že to je takový hozený pamlsek konzervativním kruhům. Obecně vzato – proč ne. Zastupujete konzervativce, prosazujete konkrétně či jen deklaratorně konzervativní principy. Jenže tohle už nejsou prosté deklarace, naopak z toho začíná být trochu únavný trend. Když už nevím co, vyberu si mediálně ožehavé téma a vymyslím k němu nějakou tu změnu Ústavy.

Možná si vzpomenete na loňský (bohužel úspěšný) pokus vklínit do Ústavy právo bránit život se zbraní. Byla to tenkrát reakce na směrnici Evropské komise. Reálně ji nijak neovlivnila, ale mohli jsme se všichni cítit dobře, že teď máme zbraně v Ústavě. Wow!

A před pár dny přišla senátorka Jitka Chalánková s návrhem dát do Ústavy i právo na platbu v hotovosti. Protože by prý karty mohly hotovost vytlačit. Ano, to je přesně to, co náš nejzákladnější zákon, který upravuje právo na život, svobodu nebo důstojnost, potřebuje.

A tak si vlastně říkám, proč se zastavovat, když se dá do Ústavy teď vlastně strčit úplně cokoliv?

Myslím, že v Ústavě chybí jakákoliv zmínka o hokejovém nároďáku. A to je přitom téma, které trápí mnohem víc lidí než zbraně a platba bankovkami. Mohli bychom si tam zapsat právo na jedno Nagano za generaci, protože, upřímně, moje generace se cítí ohrožena, že žádné Nagano ještě nezažila.

Ale co v Ústavě chybět nesmí rozhodně, je téma, které spojuje všechny Čechy. Ano, samozřejmě, právo na slevy a akční letáky. Ministr zemědělství Nekula už přece před několika měsíci avizoval, že chce slevové akce omezit. Tomu musíme vystavit stopku dřív, než to začne. Šup se slevami do Ústavy!

A podívejte, já nemám nic proti legálnímu držení zbraně, manželstvím mužů a žen (mám mezi lidmi v manželství spoustu přátel) ani platbám v hotovosti. A ani neříkám, že má být Ústava posvátná kráva. Ale možná že tam nemusíme strkat každou věc, která je zrovna v médiích v módě. Víte, co třeba není v Ústavě? Hasiči. Přijde vám, že by je to nějak degradovalo nebo že by si kvůli tomu poradili s požárem v Hřensku hůř? Asi úplně ne. (Toto není výzva dát hasiče do Ústavy!)