První v postkomunistické Evropě. Slovinsko povoluje stejnopohlavní sňatky

Slovinsko se tak stává první zemí v postkomunistické Evropě, kde budou smět osoby stejného pohlaví uzavřít manželství. Dosud to podle organizace Human Rights Campaign umožňovaly státy převážně v Severní a Jižní Americe a západní Evropě.

Soud dal parlamentu půl roku na to, aby v souladu s jeho rozhodnutím upravil zákon. Ale než tak učiní, bude slovinské právo považovat manželství za svazek dvou lidí bez ohledu na jejich pohlaví. Homosexuální páry žijící v registrovaném partnerství také získají právo adoptovat děti za stejných podmínek jako manželé.

Co se týče adopcí, soud připomenul, že homosexuální páry si už ve Slovinsku smí osvojit potomky druhého z partnerů. Zákaz adopcí se podle soudu nedá obhajovat ani ohledy na maximální prospěch dětí, který je potřeba posuzovat případ od případu.

Vláda verdikt přivítala. „Ústavní soud nám nařídil to udělat a uděláme to s největším potěšením,“ prohlásil ministr práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí Luka Mesec. Jeho úřad prý do dvou týdnů navrhne potřebné legislativní změny.