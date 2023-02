Glosa: Panika na Hradě, zemanovci se opevňují

Skoro to vypadá, že by Petr Pavel byl nejraději, aby soud předběžným opatřením nařídil dosluhující hlavě státu a jejím lidem, aby už nic nedělali a ničeho se raději nedotýkali.

Někteří lidé se obávali, že Andrej Babiš nebude schopen uznat porážku a bude výsledek prezidentské volby po trumpovsku zpochybňovat. Byl to velký omyl - šéf hnutí ANO měl civilizované vyjádření, pogratuloval vítězi a požádal své podporovatele, aby demokratický výsledek respektovali. Že je Babiš schopen akceptovat i těsnou prohru, ostatně už ukázal po sněmovních volbách 2021.

Kdo se ale s jeho prohrou doposud nesmířil, je dosluhující hlava státu Miloš Zeman. Na Babiše vsadil všechno, v kampani ho podporoval a oplátkou žádal jediné: že se coby nástupce nebude šťourat v tom, co se uplynulých deset let dělo v prezidentské kanceláři. A ideálně že ho nechá dožít na zámku v Lánech s veškerým komfortem a péčí.

Jenže vyhrál Petr Pavel, který vidí dosavadní Kancelář prezidenta republiky jako centrum mafie, která vysoký úřad proměnila v reprezentativní sídlo pro svůj byznys. Proto Pavel chce Hrad od podlahy vyčistit, nechat udělat audity, inventuru majetku, podívat se pod každý koberec a do každé skříně a navrch ještě hrozí trestním oznámením . Proto chce v lánské oboře nechat zjistit, co tam zůstalo, a spočítat vykácené stromy, vytěžený kámen a vystřílenou zvěř.

Z toho všeho vyplývá, že nás nečeká příliš hezké předávání hradní moci – a to nejhorší patrně teprve přijde. Na jedné straně vidíme nově zvoleného prezidenta, který už trochu nedočkavě buší na vrata Hradu, ačkoliv do inaugurace mu zbývá ještě 35 dní.

Generál ve výslužbě místy odhazuje svůj klid a skoro to vypadá, že by byl nejraději, aby soud předběžným opatřením nařídil dosluhující hlavě státu a jejím lidem, aby už nic nedělali a ničeho se raději nedotýkali.

Na druhé straně vidíme paniku. Miloš Zeman musí být vzteky bez sebe, když poslouchá svého nástupce, že se chystá udělat všechno, co on odmítal - jmenuje soudce, profesory, ministra nebo povýší Michala Koudelku. Zemanovi lidé to berou jako nepřátelské převzetí v byznysu, jenže prezidentská kancelář není byznys a Hrad není jejich majetek.