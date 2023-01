Pavel zvažuje trestní oznámení kvůli dění v prezidentské kanceláři

„Budu mít v tomto týdnu jednání s šéfem NKÚ, budeme se bavit i o tom auditu. Ale musím říct, že audit, který by mohl provést NKÚ v kanceláři prezidenta, není rozhodně tím jediným, co by mělo proběhnout,“ uvedl s tím, že podle svých slov ví o některých skutečnostech, kvůli kterým by bylo potřeba trestní oznámení podat.