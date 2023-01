Zeman chce Pavlovi vysvětlit „prezidentský úděl“. Schůzka je v nedohlednu

Končící prezident Miloš Zeman gratuloval písemnou formou nově zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi. Osobně se zatím neviděli a vypadá to, že k první schůzce jen tak nedojde. Obě strany totiž očekávají první iniciativu od té druhé.

Mluvčí Petra Pavla ale uvedla, že by první krok měl přijít z Hradu. „Předpokládali bychom, že Kancelář prezidenta republiky bude postupovat v souladu se zvyklostmi,“ říká Markéta Řeháková.

„Plán na setkání s prezidentem Milošem Zemanem zatím nemáme, ačkoli bychom byli rádi, aby k němu došlo, a to zejména kvůli sdílení informací. Kontakt zatím proběhl pouze formou SMS, kde Miloš Zeman uvedl, že má zájem nově zvolenému prezidentovi popsat, co je ‚prezidentský úděl‘.“

Česká armáda oslavila v pondělí 30 let a v Praze si toto výročí připomněly politické špičky. Přišel také nově zvolený prezident Petr Pavel.

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt Seznam Zprávám řekl, že by podle něj měla iniciativa přijít od končícího prezidenta.

„Miloš Zeman by jako prezident měl podle mě vítězného kandidáta pozvat, neboť má vyjít ten impuls od společensky významnější osoby‚“ myslí si Forejt.

Dodává ale, že je možné samozřejmě o schůzku požádat. Setkání by se podle Forejta mělo uskutečnit na Pražském hradě.

„V tomto případě chce být požádán o to, aby přijal pana prezidenta Pavla. Není to nic nestandardního, dokázal bych si představit trošku velkorysejší přístup. To jsou ale drobnosti protokolárního charakteru.“