Pavel přišel na oslavu 30 let armády. Svět se změnil, my musíme také, uvedl Řehka

Odmítla, že by se chystala mobilizace, což bylo velké téma předvolební prezidentské kampaně.

Podívejte se, jak vypadala oslava 30 let Armády ČR:

„Svět se změnil, Evropa se změnila a armáda se také musí změnit. Vše co jsme si říkali o míru a bezpečnostním riziku dnes neplatí. Reálně čelíme hrozbě velkého rozsahu a proti vyspělému protivníkovi. Moji povinností je dělat všechny kroky, abychom se na to připravili, nikdo to za nás neudělá,“ apeloval Řehka.