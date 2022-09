Glosa: Petr Fiala má problém. Jednu paní

Lidé se bojí inflace, ale chudoby víc. A tak chtějí přidat. I kdyby se vláda rozkrájela a rozdala, vypadá to, že se stejně nikomu nezavděčí.

„Poslouchej,“ řekla jedna paní, když jsem ji míjel v ulici Kováků nedaleko redakce Seznam Zpráv na Smíchově. Výzvu neadresovala mně, ale druhé paní, která se loudala po chodníku hned vedle ní. „Ten Fiala,“ pokračovala, „slíbil zvýšit příspěvek na bydlení, ale než ti ho dají, projdou ti celou domácnost a vlezou ti do skříní a dokonce i do ledničky, až takhle je to nedůstojné a ponižující!“

Úryvek konverzace, který jsem nedobrovolně vyslechl cestou domů, mě znepokojil hned z několika důvodů. Těch pár vět, třebaže vytržených z kontextu, poměrně dobře ilustruje, v jaké situaci se naše společnost nachází.

Jako první mě napadlo, že ten Fiala se nezavděčí. Může se rozkrájet na plátky a rozdat se v bagetách, nacpat všem peníze na bydlení, elektřinu nebo plyn, ale někteří budou mít stále pocit, že je to buď málo, anebo že je to ponižuje. Nebo dokonce obojí. Peníze si vezmou, protože hloupý je, kdo dává, a hloupější, kdo nebere. Ale dál se bude mrmlat, že tahle vláda pro Čechy nedělá už vůbec nic.

Problém je, že čím dál více lidem peníze opravdu chybějí a vláda s tím víc udělat nemůže. Paní ve věku kolem šedesáti let nebyly nuzně oblečené, a už vůbec nevypadaly, že by byly na cestě do nějakého ghetta nebo centra pomoci pro narkomany. V taškách si nesly nákup a podle všeho bydlely někde za rohem.

Spolu s tím, jak ochabují šance, že normálně vydělávající člověk dosáhne na hypotéku a zajistí si vlastní bydlení, rostou i ceny nájmů. V Praze a dalších velkých městech údajně až o 30 procent jen za poslední tři měsíce.

Paní, které jsem na Smíchově míjel, nepochybně parafrázovaly rozhodnutí vlády z minulého týdne zvýšit příspěvek na bydlení z důvodů rostoucích nákladů na energie. Pomoc by se měla týkat především samostatně žijících seniorů nebo samoživitelek.

Jak všechny další příspěvky na bydlení, energie a podpory v nouzi napínají státní rozpočet, řeší snad už jen Miroslav Kalousek, protože včera vláda navrhla zvýšit schodek rozpočtu o další desítky miliard.