Glosa: Předkolo prezidentské volby koalice prohrála

Nevím, jestli si na to ještě vůbec vzpomenete, ale existoval tu takový plán, že byl naši lidé žijící v zahraničí mohli volit poštou. Dokonce si ho vláda Petra Fialy napsala do svého programového prohlášení, takže to nejspíš myslela vážně.

Teď, zhruba čtyři a půl měsíce před třetí přímou prezidentskou volbou, si už můžeme říct: Nic nebude. V lednu 2023 skoro úplně jistě. A nejspíš ani poté. Opozice svou obstrukční taktikou, kterou nasadila už na jaře, zvítězila. Vládní koalice prohrála. Na přijetí zákona už není čas. Není to asi ta nejhorší porážka ze všech, které momentální sněmovní většinu ještě potkají. Dokonce se dá připustit, že v téhle době to není ani to nejdůležitější téma. Ale zatracená nepříjemnost to tedy je. Symbolická i faktická.