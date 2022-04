Glosa: Pst, je válka, jiné problémy neexistují!

Když před téměř dvěma měsíci začala válka na Ukrajině, vyděsilo to všechny. Co mě ale vyděsilo nedlouho poté podruhé, byl ten zvláštně nadšený elán, který to v mnohých probudilo. Aha, válka Rusko versus Západ, to známe! Svět je zase konečně v pořádku!