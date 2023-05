Glosa: Znovu a lépe. České školství je zralé na reparát

Těžko pochopit, jak se mohlo v civilizované zemi stát, že politici zodpovědní za stav školství dosud s klidem přihlíželi tomu, jak patnáct let probublávající katastrofu – přijímačky – pomalu přivádí k varu, aniž by hnuli brvou.

Ne, skutečně nechtějme po žácích toužících po maturitě, aby se vyučili truhláři nebo kuchaři, jakkoli jsou obě náhodně zmíněné profese důležité. Nenuťme mladé lidi ještě před dosáhnutím plnoletosti dělat ústupky kvůli chybám druhých, nenuťme je do něčeho, co sami nechtěli a nechtějí.

Jestliže Česko za poslední dvě dekády nezvládlo vymyslet plán, který by předešel současné krizi, pak si ani nechci představovat, jak rychle se uskuteční změny, o kterých nyní mluví vedení ministerstva či krajů. Dalších patnáct, dvacet nebo třicet let?

Kdyby se skok do dálky českého školství hodnotil známkou, pak by to byla zcela jistě nedostatečná. Kdyby se ovšem hodnotil běh pozpátku, zasloužil by jedničku s hvězdičkou.