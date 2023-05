34 dětí ve třídě gymnázia. Vznikají plány, které pomohou k místu na střední

Až budou seznamy kompletní, žádné dítě by nemělo doplatit na nedostatečnou kapacitu středních škol. S takovým záměrem alespoň Praha a Středočeský kraj chtějí řešit problémy kolem letošního přijímacího řízení.

Zatím nicméně není jasné, kolik dětí se na své vybrané školy nedostane. Rodiče i kraje to definitivně zjistí nejdříve za týden. Do té doby školy vyhodnotí všechna odvolání a proběhnou také druhá kola přijímaček. Seznam Zprávy celý proces popsaly v textu zde .

Středočeský kraj je ale připravený pomoci žákům, jejichž výsledek by za normálních okolností stačil ke studiu na střední škole. Pokud bude mít žák více než 80 bodů ze 100 možných, bez místa na gymnáziu nezůstane.

„V tomto případě je to trochu složitější, protože například nemáme na úrovni okresu všechny typy odborných škol. Domluvili jsme se ale s řediteli našich škol, že takovým žákům se budeme snažit pomoct,“ dodává Vácha.

Podle něj ale bude po dodatečných přijetích v následujících dnech většina středočeských gymnázií nabírat i žáky pod hranicí 70 bodů a u maturitních oborů to bude kolem 50 bodů.

Loni situace nevypadala o tolik příznivěji, na střední školu se ale nedostalo jen 181 žáků, de facto však všichni. Z uvedeného počtu totiž více než stovka ukončila povinnou školní docházku před vychozením devítky a zbytek se pravděpodobně přesunul do zahraničí.

„Kde hygienické limity dovolí mít 34 žáků ve třídě, tam požádáme ředitele gymnázií, aby se to stalo,“ řekl minulý týden pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) s tím, že je ale nutné nejprve týden nebo dva ještě počkat.

Samy střední školy o navýšení počtu přijímaných žáků neusilovaly, ačkoliv takový postup na začátku dubna navrhli hygienici. O výjimku požádaly jen dvě ze 187 pražských středních škol. Na dotaz ČTK to uvedla Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Letos se do čtyřletých oborů hlásilo 17 343 uchazečů, o 2210 více než loni. Hned 6,5 tisíce uchazečů je ale z jiného kraje než z Prahy, téměř 5 tisíc ze Středočeského kraje. Právě v kraji obepínajícím hlavní město letos navýšili kapacity svých středních škol o 595 žáků.

Letošní nastupující ročník 2008 byl sice nejsilnější za posledních 15 let, v Praze se ale narodilo ještě více dětí v roce 2010, a dokonce o plus 700 dalších v roce 2017. Podobně je na tom také Středočeský kraj a s větším počtem dětí obecně musejí počítat do budoucna i další regiony.