Zlatá Ester Ledecká plánuje už i letní olympiádu: „Jsem nešikovná, ale dřu“

Trojnásobná olympijská vítězka se stala světovým unikátem, když na olympiádě v roce 2018 zvítězila ve dvou odlišných disciplínách – v alpském lyžování a snowboardingu. Tím ale sportovní záběr Ester Ledecké nekončí.

„Přemýšlela jsem nad nějakým letním sportem, asi nad windsurfingem. To by bylo v létě hezké, do zimy už toho víc nenarvu,“ říká Ester Ledecká (28) v rozhovoru, který je součástí projektu Seznam Zpráv Galerie osobností.

Zní to částečně jako vtip, ale je vidět, že o tom šampionka zimních sportů vážně přemýšlí: „Chtěla bych o to usilovat. Zatím na olympiádě není ta disciplína, kterou dělám. Ale věřím, že ji tam ještě přidají.“

Windsurfingu, který ji naučil otec, muzikant a skladatel Janek Ledecký, se věnuje hlavně v letních měsících během svého pobytu v Řecku, které považuje vedle Prahy a Londýna za svůj třetí domov.

Vtipy, které se vyrojily poté, co v roce 2018 na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu zazářila na lyžích i snowboardu, tedy že jí stačí kterýkoli sport předvést a hned je v něm šampionkou, si užívala, zároveň ale říká: „Já jsem strašně nešikovný člověk. Mně jdou docela ty klouzavé disciplíny, klouzat se po sněhu, po vodě, ale třeba fotbal, koordinační a běhavé sporty, to není moje disciplína. Dělám hodně sportů a vypadá to, že jsem na ně i talentovaná. Ale ono je to ve finále hrozně vydřené. I to lyžování s tím snowboardingem je u mě fakt strašně vydřené.“

Ester Ledecká kvůli sportovním přípravám a závodům tráví většinu roku mimo Českou republiku. Na rozhovor do studia Seznam Zpráv přijela po měsíčním soustředění v Chile a kratší zastávce v Itálii, po rozhovoru hned letěla do Londýna a následně na závody do Švýcarska.

Místo České republiky Francie?

Držitelka tří zlatých olympijských medailí (2018 a 2022), dvacítky vítězství ve Světovém poháru, sedmi Křišťálových glóbů a taky titulů Sportovec roku či Sportovec desetiletí v rozhovoru mluví i o složitém vyjednávání se Svazem lyžařů ČR. Navrhované podmínky spolupráce se sponzory byly pro Ester Ledeckou a její tým natolik limitující, že vážně hrozilo, že bez smlouvy se svazem nebude moci na mezinárodních závodech reprezentovat Českou republiku.

„V určitou chvíli jsem musela zvažovat, že bych reprezentovala jiné státy. Párkrát to bylo ve hře,“ říká Ester Ledecká a zmiňuje nabídky z Francie či Lichtenštejnska. „Naštěstí to ale dopadlo tak, že můžu závodit za Česko.“

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Ester Ledecká a Jiří Kubík při rozhovoru ve studiu Seznam Zpráv.

Říká, že ji Svaz lyžařů v určitou chvíli držel v šachu. Neshody se „naštěstí“ zčásti kryly s obdobím, kdy Ester po loňské tříštivé zlomenině klíční kosti a dvou náročných operacích stejně nemohla závodit: „Teď už ale máme vztahy urovnané. A věřím, že spolupráce bude v pohodě.“

Příjmy od sponzorů jsou pro tým Ester Ledecké naprosto zásadní. Aby mohla dál jezdit na špičkové úrovni, vyžaduje to permanentní přípravu a intenzivní spolupráci s pětičlenným týmem. „Na snowboardu mám servisáka, fyzioterapeuta, trenéra a na lyžích mám další dva trenéry. Takže je to pět lidí, které musím uživit. Je to nejen výplata, ale samozřejmě letenky, ubytování, cestování atd.“

Ester Ledecká společně s maminkou a manažerkou založila i takzvanou butikovou agenturu, která bude nabízet profesionální služby i dalším sportovcům. V letošním roce navíc dokončila magisterské studium na Vysoké škole finanční a správní, obor marketingová komunikace.

Být pilotkou gripenů

Sportovní šampionka, která miluje rychlost nejen na kopcích, ale i při řízení aut, se v rozhovoru zmínila i o svém snu pro období po aktivní sportovní kariéře: „Měli jsme s Duklou akci, kde nám ukazovali gripeny. Říkala jsem si: ‚Tohle by mě bavilo. A dokonce jsem i tak malá, že se tam jako vejdu.‘ Ptala jsem se, za jak dlouho z někoho, jako jsem já, dokážou udělat pilota gripenů. A řekli, že za dva roky. Takže třeba po kariéře, to ještě furt budu moct, doufám. Je to jeden z mnoha scénářů, řekla bych.“

Jak se cítí v pětici nejúspěšnějších sportovců české historie? V čem spočívají největší výhody šampionů? Jak funguje její tým? A jakou roli v její kariéře hrála a hraje rodina?