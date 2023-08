Miloš Čermák o stand-upu: Vtip je matematika, hádanka a detektivka

Jedno procento je podcast, kam si já, Miloš Čermák, zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a tentokrát jsem tím zajímavým a zábavným hostem… já.

Úplně vidím vaše otřesené výrazy. „Vážně?“ říkáte si. „Vážně ten člověk pozval do podcastu sám sebe?“ Ne tak docela. Ano, přijal jsem pozvání, ovšem od Roberta Vlacha. Ten mě pozval do Ostravy, a to na opravdu výjimečné natáčení – podcast trvající pět hodin. V Jednom procentu dnes uslyšíte jeho závěrečnou hodinu.

Tématem byly stand-upy, moje „druhá kariéra“, jak to Robert nazval, a já mu to hned vyvrátil s tím, že je to spíše součást mé kariéry první a jediné. Ale protože stand-upy sice dělám, ale zas tak často o nich nemluvím, tak snad to pro vás bude zajímavé.