Nebudu vás přesvědčovat, že Bůh existuje, říká vězeňská kaplanka Matulíková

Každopádně, byl to skvělý rozhovor. Jana Matulíková žije v Petrské čtvrti, což je část Prahy, kterou miluju a kde jsem skoro deset let bydlel a kde je její manžel kazatelem Církve bratrské. Seznámili se skoro před 40 lety v Brně, v době, kdy hledala cestu z osobní krize spojené s dospíváním, s takovým menším zemětřesením, a nakonec to dopadlo dobře.

Počítejte se mnou: Z necelé tisícovky vězňů jich týdně vyhledá duchovenské služby asi deset procent a z nich kvůli křesťanství či Bohu zase asi deset procent. Zbytek si chce popovídat. Ale Janě Matulíkové to nevadí. K její práci to patří.

Říká, že si ve věznici uvědomila, jak je Bible pravdivá v tom, když tvrdí, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Plus často například slabost pro drogy. Obecně by se dalo říct, že ve věznicích nejčastěji potkává lidi, kteří se nenaučili odkládat potěšení.

A samozřejmě se stává, že ji vyhledají vězni, u nichž by očekávala, že je potká všude jinde než ve věznici. Ale to se stane. Do věznice se člověk dostane z mnoha důvodů, může to být i nezodpovědnost nebo prostě smůla. To jsou ti lidé, u nichž si Jana Matulíková v duchu říká: „Doprčic, člověče, co sem zrovna tebe přivedlo?“