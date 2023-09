Josef Šlerka: Čím dál víc se považuju za akademika

Svůj život dosud dělil mezi akademický svět a startupy. Byl analytikem u Socialbakers a zároveň o sociálních sítích přednášel na pražské filozofické fakultě. Pět let byl také ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Hostem Jednoho procenta je Josef Šlerka.

Známe se dlouho, a kdybych měl říct, kde jsme se nejčastěji setkávali, tak to bylo asi na různých konferencích. A to zase tak často na konference nechodím. Z čehož by mohlo plynout, že Josef Šlerka bývá na všech, ale to asi taky nebude pravda. Byť sám říká: S blížící se padesátkou se asi čím dál víc považuju za akademika.

Vystudoval filozofickou fakultu a dlouhou dobu tam působí jako učitel. Docenturu zatím nezískal a docela hodně jsme o vysokoškolském mikrokosmu v našem rozhovoru mluvili. Ne úplně pozitivně. Takže po tomhle podcastu se už docentem nestanu stoprocentně, říká snad s velkou nadsázkou Josef Šlerka.

Svůj život dosud dělil právě mezi akademický svět a startupy. Byl například analytikem společnosti Socialbakers, pracoval pro ni v pražském Karlíně i v německém Mnichově. Zároveň o fenoménu sociálních sítí přednášel právě na filozofické fakultě, kde rozvinul studia takzvaných nových médií.

Několik let byl ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který mimo jiné hodnotí důvěryhodnost českých médií a některá média zároveň finančně podporuje. Ne moc, ale ani ne úplně málo, podle Šlerky rozdělí ročně asi osm až deset milionů korun. O tom, jak to funguje a co to obnáší, jsme samozřejmě taky mluvili.

A taky o vinylových deskách, filmu Matrix a chybějících styčných plochách.

Ano, původně jsme se sešli proto, že budeme mluvit o umělé inteligenci. Oba nás fascinuje. Ale nakonec z toho bylo hodinové povídání skoro výhradně o jiných věcech. Ale i tak jsme se stačili shodnout na tom, že to, co kolem AI prožíváme, je revoluce. Avšak jak Josef Šlerka říká, její specifikum je v tom, že spousta lidí si téhle revoluce možná nevšimne. Nebo jim to bude dlouho trvat.

Točili jsme s Josefem Šlerkou podcast podruhé, poprvé to bylo v době nejtvrdších covidových lockdownů. Natočíme někdy v budoucnu ještě třetí podcast? Nedá se to vyloučit. Ale stejně tak je možné, že místo nás dvou si budou potřetí povídat už dobře natrénovaní inteligentní chatboti.

Tentokrát ještě ne. Takže omluvte chyby a přeřeknutí, jsou lidské. Hezký poslech.