Zelený Raoul už přežil svou smrt, říká jeden z jeho autorů Milan Tesař

V Česku se objevil v lednu 1995. Prožil tu neuvěřitelné věci, potkal neskutečné lidi. A teď Česko i celou planetu opouští. Mimozemšťan Zelený Raoul vyprávěl příběh naší republiky svýma očima, a to skoro 28 let každý týden. Ani jednou nevynechal. A ve čtvrtek 29. října se poprvé od ledna 1995 na stránkách časopisu Reflex neobjeví.

Jak to bylo? Proč komiks málem skončil už v devadesátých letech? A jaké důvody ho pak naopak udržely při životě až dodnes? Plus otázka nejdůležitější: Proč komiks končí právě teď a proč se to děje tak rychle a neobratně?

Na to všechno jsem se zeptal Milana Tesaře. Muže, který na komiksu pracoval polovinu života a víc než polovinu svého života strávil jako zaměstnanec Reflexu. Většinu času jako vedoucí kulturní rubriky. Mluvili jsme i o tom, jak by misi zeleného mimozemšťana se svými kolegy ukončili, kdyby na to dostali čas a prostor. A že to stejně možná udělají.