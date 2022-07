Kulturák: Recept na letní hit obsahuje dvě ingredience. Pláž a alkohol

„Musí vyjít ideálně začátkem léta, musí být velmi jednoduchý, až nablblý, a tím pádem zapamatovatelný, a důležité je i téma. Mělo by se to týkat nějakého letního kolektivního zážitku, který má co největší počet lidí právě s tímhle ročním obdobím spojený. Nebo by mělo jít o příslib toho, co to letošní léto společně zažijeme. Letní lásky, večírky s přáteli. A na jedné věci se shodují snad všichni odborníci – letní hit je song, který si zpíváte, když jste podnapilí,“ vysvětluje Patočková.