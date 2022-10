Psal jsem permanentně naštvaný. Romský novinář vydal vzpomínky na 90. léta

„Psal jsem to permanentně naštvaný,“ vzpomíná novinář, hudebník a podcaster na to, jak vznikala kniha, kterou právě vydalo nakladatelství Host. Při psaní se mu vybavovaly traumatické okamžiky: kdy mu policista zlomil očnici, kdy mu učitelé říkali „černá hubo“, kdy jeho kamaráda na ulici za bílého dne unesla ukrajinská mafie a on s tím nemohl nic udělat, protože ho jako Roma nikdo nebral vážně.