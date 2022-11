Proč Katar? FIFA už fotbal nerozvíjí. Ničí ho, jen aby maximalizovala zisk

V kapesní zemi poblíž Perského zálivu sice kvůli turnaji vybudovali stadiony či metro, ale ubytovací kapacity pro zahraniční fanoušky nestačí ani omylem. Nastěhovat do třímilionové země další milion lidí prostě nelze. Četní příznivci tak musejí do Kataru pendlovat z dalších okolních zemí, anebo bydlet provizorně kdesi ve stanu.

To všechno nabaluje do stále větších rozměrů gigantickou kouli negativní energie. A nejenže ji Gianni Infantino, prezident FIFA neutlumil. Naopak ještě vyvolal další zděšení, když po bizarním expozé, že on se „dnes cítí jako Katařan, Arab, homosexuál a invalida“, začal západnímu světu vyčítat pokrytectví. Vyzval ho, ať se věnuje fotbalu, a ne politice. A provokativně připustil i přidělení některého dalšího MS do Severní Koreje. Tedy do komunistického skanzenu, kde už zhoubný totalitní režim metastázoval do naprosto absurdních rozměrů.