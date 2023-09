Po císařském řezu může zůstat jizva na duši, říká porodník

Počet žen, které přivedou na svět dítě císařským řezem, je pětkrát větší než před padesáti lety. Čím to je? Zapomnělo se snad, jak se rodí? Anebo si prostě část žen řekne, proč podstupovat bolest, když medicína nabízí jiné řešení?

Není to tak, že by žena přišla do porodnice a zaškrtla políčko „císařský řez“, čímž by dala najevo své přání. Gynekologické operace nejsou na pultě vystavené dortíky, aby si každý vybral dle libosti ten svůj.

„Pokud žena přijde, že jí to doporučila kamarádka, snažíme se jí to rozmluvit. Někdy tam ale mohou být traumata z předchozích porodů, můžou tam být špatné zkušenosti z blízké rodiny a dostaví se panický strach, že to nemůže dopadnout dobře. Někdy jsou ty případy tak složité, že důvody zcela nerozkryjeme,“ říká v nové epizodě podcastu MUDr.ování přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě Ondřej Šimetka.

Rozhodující je věk prvorodičky

Nárůst počtu císařských řezů je dán kvalitnější diagnostikou, což v důsledku znamená více zachráněných dětí i matek. Svou roli hraje i věk rodiček.

Docent Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava. V letošním roce pořádal multioborovou konferenci Porod 2023, která se týkala právě císařského řezu. Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Nelze říci, že čím starší žena, tím větší „šance“ na porod císařským řezem, upozorňuje docent Ondřej Šimetka.

„Zatímco v devadesátých letech byl průměrný věk ženy při prvním porodu něco kolem dvaceti, jednadvaceti let, dneska je to třicet jedna let. Těch deset let rozdílu v životě ženy je prostě hodně. Nelze ale říci, že čím starší žena, tím větší ,šance‘ na porod císařským řezem. Rozhodující je věk ženy při prvním porodu,“ říká docent Šimetka.

„Vůbec nechci ženám radit, v kolika letech by měly rodit. Jenom říkám, jak to funguje z biologického hlediska,“ dodává s tím, že oproti normálnímu porodu je při císařském řezu žena vystavena čtyřnásobnému riziku komplikací. „A může po něm zůstat i jizva na duši,“ připomíná porodník.

Příchod na svět otvorem v břišní dutině není pro dítě vůbec snadný. Že by mu snad ublížil skalpel pohybující se v těsné blízkosti tělíčka, nehrozí, byť nějaký ten šrám si podle docenta Šimetky vzácně může odnést. Důležitější pro jeho vývoj je zhoršená poporodní adaptace, kdy část novorozenců skončí v inkubátoru.

„Nemůžou být hned po porodu s maminkou. To je ale velmi důležité, aby si maminka miminko osahala, opusinkovala, a to nejen po psychické, ale po zdravotní stránce. Průchod porodními cestami také znamená osídlení miminka bateriemi z pochvy ženy, čímž vzniká budoucí mikrobiom, který má na zdraví člověka zásadní vliv,“ vysvětluje důležitost vaginálního porodu Ondřej Šimetka.

„Buďme rádi, že máme možnost císařského řezu, buďme si však vědomi toho, že je to velká břišní operace. A je nutné k ní mít respekt,“ upozorňuje docent.

Celý rozhovor s odborníkem si můžete poslechnout v podcastu MUDr.ování v úvodu článku. Dozvíte se mimo jiné, jak porod císařským řezem probíhá a zda ovlivňuje schopnost ženy znovu otěhotnět.