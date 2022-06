Šídlo: Podpora Zemana může být varování, Češi chtějí někoho „jiného“

Jakou roli má v bezpečnostních otázkách hrát prezident? Téma pro komentátora Seznam Zpráv Jindřicha Šídla i speciální živé natáčení podcastu Ptám se já s Josefem Středulou, Petrem Pavlem a Danou Drábovou.

Svět má za posledních pár let za sebou několik krizí – po koronavirové pandemii zasáhla hranice Evropy válka. Ruská agrese na Ukrajině vyvolala pochybnosti nejen nad bezpečnostní situací ve světě, ale způsobila otřes i na světových trzích. Jak těmto výzvám čelit? To je otázka mimo jiné i pro budoucí hlavu státu, kterou si bude Česko volit už začátkem roku 2023.

Je už teď jasné, kdo by se mohl příštím prezidentem stát? „Je strašně brzo. Ještě se to může velmi zamotat. Je ale překvapivé, jak pozitivní reakci zaznamenala ekonomka Danuše Nerudová, která nedávno oznámila kandidaturu. Možná je to poptávka po někom ‚jiném‘. Jiném typu politika nebo političky. Konečně bychom měli prezidentku,“ komentoval Jindřich Šídlo ve speciálním dílu podcastu Ptám se já.

Pozvání do speciálního dílu Kdo je tady prezident? přijali odborový předák Josefa Středula, který nedávno oznámil, že se chce ucházet o prezidentský úřad, generál Petr Pavel, o kterém se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou spekuluje, a také šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Sama Nerudová přitom s oznámením kandidatury dlouho otálela a není jediná – o řadě jmen se zatím polemizuje, ale oficiální slovo ještě nepadlo. Mezi nimi je i expremiér Andrej Babiš, který už nějakou dobu jezdí za voliči ANO v obytném voze po Česku.

„Je to kampaň, jen je otázka k čemu. Kdyby se ale Andrej Babiš rozhodl kandidovat, tak mu to neuškodí, protože se teď ještě nepočítají finance do zákonem stanoveného limitu 40 milionů korun do prvního kola voleb,“ vysvětlil Šídlo.

Jako o možném kandidátovi se dlouho spekuluje také o generálu Petru Pavlovi – jednom z hostů plzeňského vysílání. I jeho jméno se mezi zájemci o křeslo na Pražském hradě skloňuje už řadu měsíců, přesto s oficiálním prohlášením, že do kandidatury půjde, zatím nepřišel.

„Pravda ale je, že teď se ty volby nerozhodují. V posledních týdnech a měsících se toho dá nahnat ještě dost,“ vysvětlil Šídlo s tím, že na vstup do předvolebního boje je ještě čas.

A co s voliči Miloše Zemana? „Úvaha o tom, že je třeba sáhnout si pro hlasy jeho voličů, je správná. Je jen otázka, zda taková voličská koalice ještě existuje a jestli to někomu pomůže. Spokojenost lidí s výkonem prezidentské funkce v poslední době klesla,“ naráží Šídlo na to, že Miloš Zeman vyzval ke kandidatuře odborového předáka Josefa Středulu. „Pro spoustu lidí to může být naopak varování,“ dodal.

Jakou roli budou hrát v prezidentských volbách téma války na Ukrajině nebo ekonomických nejistot? A co vůbec od budoucího prezidenta čekáme?

Celý rozhovor si můžete poslechnout v úvodním audiopřehrávači nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Stavte se na našem vysílání v Papírně Plzeň – jestli ne, tak záznam přinese podcast Ptám se já v následujících dnech.