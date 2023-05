Proč jste nepřipravili reformu důchodů? Už jste jako moje manželka, odpovídá Havlíček

Dlouho očekávaný vládní balíček úspor je na světě. Představitelé opozice jsou k němu podle očekávání velmi kritičtí. Jak by ozdravovalo veřejné finance hnutí ANO?

Hostem Ptám se já byl místopředseda ANO, šéf opoziční stínové vlády Karel Havlíček.

Vláda Petra Fialy (ODS) ve čtvrtek představila tolik očekávaný balíček opatření, kterými chce snížit prohlubující se zadlužení státu a zároveň reformovat důchodový systém. Mezi téměř šesti desítkami opatření je mimo jiné zvýšení daně z příjmů právnických osob, spotřební daně z tabáku a alkoholu a daně z hazardu i nemovitostí, opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance nebo zvednutí odvodů živnostníků. Vláda také počítá se snížením státní podpory stavebního spoření, se zrušením 22 daňových výjimek nebo s úpravou daně z přidané hodnoty, která má mít dvě sazby místo nynějších tří.

Záměry kabinetu už zkritizovaly odbory, některé profesní svazy, zástupci malých firem i živnostníků a místní samosprávy a zejména opozice. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček bezprostředně po představení balíčku označil plány pětikoalice za popravu živnostníků. Vláda podle něj také „odrbe“ důchodce. ANO podle něj naopak souhlasí s vyšším zdaněním neřestí nebo s oceněním náročných profesí.

Co z vládního balíčku opozice ve Sněmovně podpoří? Jak by ANO chtělo ozdravit státní kasu a provést důchodovou reformu? A jaká je další strategie hnutí?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Jste stínový premiér, kdybyste včera vy oznamoval úsporný balíček, co byste na úvod říkal? – Já bych sdělil to, že snižování strukturálního deficitu by bylo určitě jiným tempem, a to by bylo 0,5 % z HDP. Abych to přeložil do češtiny, jednalo by se o 40 až 45 miliard korun ročně. A současně bych řekl krátce, stručně, jasně, z čeho ho vyskládáme, a to velmi konkrétně. Zaprvé z důslednějšího výběru daní, a ať už přes EET, případně přes využití analytiky, kontrolního hlášení a tak dále, kde by se jednalo o 14 až 20 miliard korun. Zadruhé bych řekl – a v tom souzníme s touto vládou –, že bychom šli těmi škrty na jednotlivých resortech. Tato vláda to vyčíslila na 20 miliard korun, v zásadě si myslím, že je to takhle v pořádku. To bychom měli dalších 20 miliard korun a ten zbytek bychom vyskládali ze zvýšení některých spotřebních daní, zejména na tvrdý alkohol a na tabák, čímž bychom se dostali na těch 40 miliard korun ročně.

2:30 A stačilo by to? – Já se domnívám, že ano. Jedná se zde o strukturální schodek, který není těch 300, 350 miliard, což je ten celkový schodek, ale je okolo 200 miliard korun. Zjednodušeně řečeno bychom srovnali strukturální schodek v horizontu pěti let. Já se domnívám, že to je realistické. Nevylévá se s vaničkou i dítě. Umožní se investice, nebude takový tlak na obyvatele ve smyslu dalšího chudnutí a troufám si tvrdit, že i pro firmy to bude nadechnutí ve smyslu dalších aktivit.

4:00 Jenže, jak jsem říkala, vy byste ten strukturální schodek současně také ale navýšili vyšší valorizací penzí. – Ne, já teď řeším současný aktuální stav, to znamená tak, jak je to dnes, bavíme se o 40 miliardách. (…) Valorizace penzí bychom nechali, ale musíme říct za b) – kdybychom byli u vlády, tak by to nebylo v této výši, protože bychom nikdy nedopustili inflace na té výši, která je.

5:30 Vláda ale říká, že tím svým balíčkem řeší prekérní situaci, kterou jste právě vy způsobili. – Je to obvyklá rétorika této vlády, ale myslím, že na toho „Antibabiše“ už nikdo neslyší. (…) Kdyby bylo podle této vlády, tehdy opozice, tak by byl schodek o 200 miliard vyšší. Protože to byla ona, která nás dnes a denně nutila, ať dáváme podnikatelům výrazně více. Mám to všechno vyčíslené a byl bych schopen to doložit.

9:00 Nikdy jsme netvrdili absolutně nezvyšovat žádné daně. Jestli s touto vládou nesouhlasíme v 90 % se zvyšováním daní, jako je daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, případně ty nepřímé daně, tak máme ale do značné míry pozitivní stanovisko třeba ke zvyšování spotřebních daní.

15:40 Úplně špatně nedopadlo DPH, měli jsme horší očekávání. (…) Ale ti obchodníci, kteří měli patnáctiprocentní sazbu a budou mít dneska dvanáctiprocentní, s největší pravděpodobností nezlevní, prostě to nechají ve svém obchodním rozpětí, což už potvrdili třeba knihkupci. (…) Obyvatelům se v zásadě nic nezlevní. A stát vybere přibližně o šest miliard korun méně, bude mít méně v rozpočtu. Pro mě je to nelogické. Argument, že se tím zjednoduší pro stát výběr DPH, je v této době fakt irelevantní.

17:00 Je v těch opatřeních něco, co budete obstruovat v Poslanecké sněmovně? – Drtivá většina z toho je pro nás nepřijatelná. Tato vláda začala vládnout mimo jiné proto, že říká: Nebudeme zvyšovat daně. – Ale co budete obstruovat? – Zvyšování daní a to, čemu vláda drze říká důchodová reforma. Jsou to víceméně parametrické změny u důchodů. Konkrétně tedy jiný systém valorizace a nepromyšlený tah s tím, že se bude do důchodu chodit déle.

19:00 Vaše kolegyně Alena Schillerová velmi ostře kritizovala položku úsporného balíčku, která zahrnuje omezení národních dotací o 55 miliard korun s tím, že není vyčísleno, kde vláda plánuje tyto peníze přesně ušetřit. Do médií se dostávají dílčí informace. Jedna z nich je, že zhruba deset miliard by mělo být ušetřeno na investičních dotacích Státního zemědělského intervenčního fondu. Dotace, které čerpaly velké agropodniky, mimo jiné třeba Agrofert, Madeta. S tím souhlasíte? – Vláda to musí nejdřív vyčíslit a musí hlavně ukázat, kde chce ty dotace snižovat. Principiálně to zní dobře, ale já říkám, že to opět není nic jiného než marketingový tah, troufám si tvrdit, že lež! (…) Musíme vidět, o jaké dotace se jedná. Teď nejde o to, jestli je to Agrofert nebo Madeta nebo kterákoliv velká potravinářská firma. Když je budou mít konkurenti v Německu nebo ve Francii, nechápu, proč by naše firmy, ať se jedná o malé, nebo velké, měly být znevýhodněny. (…) My nejsme proti snižování dotací, ale nemůže to být na úkor toho, že budeme nakonec potravinově nesoběstační.

28:00 Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k debatě o reformě důchodů říká, že vy jako opozice na společná jednání nepřinášíte vůbec nic. Není to chyba? – Mně připadá, že je to vládnutí nebaví… My nejsme od toho, abychom navrhovali důchodovou reformu. My jsme od toho, abychom oponovali, abychom případně přinášeli nějaké parametrické změny. – Vy jste říkali, že chcete být konstruktivní opozice – Jsme konstruktivní. – Tak bych čekala konstruktivní návrhy. – Nemůžete chtít po opozici, aby přišla s kompletním návrhem důchodové reformy. To je tak složitá záležitost, ke které potřebujete tak obrovský tým lidí, že je to naprosto vyloučené, ale jestli to ta vláda nechce dělat, tak ať to řekne a my to budeme dělat.

29:00 Za čtyři roky vaší vlády jsme neviděli žádný výsledek. A ani teď v šuplíku po těch čtyřech letech žádné řešení připravené nemáte, takže nevím… – Vy už jste jako moje manželka, když se s ní handrkuju.

30:00 Co momentálně dělá z hlediska politické strategie váš předseda Andrej Babiš? – Je hodně aktivní v regionech. Navštěvuje naše oblastní pobočky, naše místní pobočky, jedná s našimi členy. A to je vlastně to, co slíbil. Občas jede i s námi. Teď jsme třeba byli v rámci zasedání stínové vlády v Ústí nad Labem. A věnuje se hodně hnutí ANO směrem dovnitř. A současně se připravuje na taktiku strategie, jak uchopíme evropské volby. (…) Do evropských voleb určitě budeme nasazovat naše lidi. Ať už lidi osvědčené, kteří jsou dneska třeba v Evropském parlamentu, anebo lidi, kteří tam mají určité vazby, kontakty a tak dál. Horkou kandidátkou je třeba bývalá paní ministryně Dostálová, která zná perfektně evropskou agendu. – Bude kandidovat Andrej Babiš do Evropského parlamentu? – Já se domnívám, že nikoliv.