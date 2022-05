Zeman je v praktickém životě nepoužitelný, rozhoduje Mynář. Řekl exporadce

Prezidenta Miloše Zemana opouštějí nejbližší spolupracovníci. Tým poradců se rozpadá, z původně desetičlenného sboru se rozhodla skončit celá polovina. Proč?

Hostem Ptám se já byl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

O práci týmu poradců prezidenta republiky se příliš neví. O čem se teď ale mluví dost, je fakt, že z původně deseti poradců jich najednou zřejmě končí pět, tedy celá polovina. Kromě šéfa Svazu průmyslu a dopravy Hanáka se v poradní skupině rozhodl skončit guvernér České národní banky Jiří Rusnok, někdejší odborový předák a bývalý poslanec za ČSSD Jaroslav Zavadil, ekonom Vladimír Dlouhý a předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Kromě skalních podporovatelů prezidenta, tedy exministra Miroslava Tomana a jeho bývalé kolegyně z vlády Marie Benešové, zůstávají už jen zaměstnanci prezidentské kanceláře: Vratislav Mynář, Rudolf Jindrák. A také Martin Nejedlý.

Zajímavá postava je hlavně posledně jmenovaný. Jeho práce pro hlavu státu je totiž obestřená tajemstvím. Jisté je, že Martin Nejedlý pro Hrad oficiálně nepracuje a nemá ani bezpečnostní prověrku. Na rozdíl od dobrých kontaktů na ruský režim, které mu nechybějí. Problém s jeho angažmá u schůzek členů vlády s prezidentem má třeba ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Proč se poradci rozhodli skončit? A jak vůbec poradní tým prezidenta funguje? A jakou roli v něm hraje Martin Nejedlý?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:55 - Já končím postupně v řadě funkcí. Považuji za neslušné, aby kdokoli po sedmdesátce zastával v zemi nějakou vrcholovou funkci. To je moje krédo a strategie.

2:10 - Ze dvou setkání jsem se omluvil. Na květnovou schůzku jsem už pozvání nedostal. A vím, že když od pana prezidenta nebo od kancléře nepřijde pozvánka, tak jste nevítaní.

2:20 - Pan prezident rozhoduje…? To spíš kancléř rozhoduje, co je bílé a co černé. On byl garant organizace, on určoval volná data v kalendáři. Témata určoval zpravidla pan guvernér nebo já.

2:49 - Před pěti lety, mám to uchováno v archivu Svazu průmyslu a dopravy, mně taky poslal dopis za Kancelář prezidenta republiky, že už s ním nikdy nepojedeme jako svaz a já na vládní misi prezidenta. Proč? Protože přišel Vladimír Dlouhý a já už jsem nebyl ten sympatický. Komu? Asi oběma, ale spíš panu kancléři.

3:10 - Prostor bavit se s prezidentem mimo téma setkání moc není. Vadí mi ale, když teď slyším, že to bylo žvatlání. To je lež, byly to vysoce kvalifikované diskuse. Byla to naše lobby u prezidenta.

4:50 - Pan prezident svůj názor moc nemění, to všichni víme. Mohli jsme ovlivnit řadu věcí v sociální oblasti, pan prezident je hodně levicový.

6:44 - Pochybuji, že se s panem prezidentem potkáme. Vím, jak se chová k lidem, které nechce.

9:58 - Jeden z důvodů pro rozpad týmu může být i končící funkční období pana prezidenta. Navíc jeho zdravotní stav asi není dobrý, nevím, já jsem ho neviděl od té doby, co je v nemocnici, takže to hodnotit nemohu, ale myslím, že by se měl zdraví věnovat víc než čemukoli jinému.

14:04 - Jestli tam na schůzkách poradců prezidenta nejsou zástupci podnikatelů, měst a obcí, guvernér, tak to žádný smysl nemá.

14:40 - S Nejedlým jsem problém neměl. Byl tam brán jako expert na energetiku.

18:04 - Vratislav Mynář na jednáních moc nehovořil, to byl organizátor. Nechci komentovat, koho chce či nechce odstřihnout, to je jeho svědomí.

19:25 - Miloš Zeman slíbil, že bude prezidentem všech. To nenaplnil, spíš rozděloval společnost. Je velmi sečtělý, vzdělaný, ale nepoužitelný v praktickém životě.