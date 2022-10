Fischer na Hrad? Nebyl jsem přesvědčivý, teď jsem lepší než ostatní

Česko má dalšího zájemce o prezidentský úřad – svůj plán vydat se do boje o Hrad začátkem týdne oznámil senátor Pavel Fischer, který se do volebního klání vydá již podruhé. Čím chce přesvědčit voliče?

Zatímco někteří se do boje o Pražský hrad vydávají poprvé, senátor Pavel Fischer v něm není žádným nováčkem. Poprvé kandidoval v roce 2018 – se ziskem 10,23 % a něco přes půl milionu voličských hlasů se mu ovšem nepodařilo probojovat do druhého kola volby, v němž se utkal současný prezident Miloš Zeman s Jiřím Drahošem.

Už v roce 2018 přitom Fischer proklamoval, že o prezidentskou funkci bude znovu usilovat. S oficiálním potvrzením ale dlouho otálel, což vysvětluje mimo jiné tím, že jako předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost byl v posledních měsících zaměstnán především děním na Ukrajině. „Mám neustále mnoho náročných úkolů a strategických jednání na evropské úrovni i se svými protějšky v jednotlivých státech. V dubnu a srpnu jsem absolvoval jednání přímo na Ukrajině. Neumím si představit, že bych práci pro náš stát jen tak stopnul a věnoval se prezidentské kampani,“ vysvětlil ve facebookovém příspěvku.

Svou kandidaturu plánuje Fischer opřít o podpisy deseti senátorů. A opírat se bude prý i o vládní „podporu“, která ale není zase tak jednoznačná. Vládní pětikoalice v úterý jmenovala senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla jako kandidáty vhodné na pozici prezidenta. Zároveň ale oznámila, že žádnému z kandidátů do prvního kola neplánuje dát jednoznačnou podporu.

1:00 Co se týče mé kampaně, potvrdil jsem, že se budu ucházet (o prezidentskou pozici - pozn. redakce), sbírat podpisy mezi senátory a senátorkami a že kampaň budu vyhlašovat až v druhé půlce října. Proč? Protože jsem čekal, až budu mít dost podpisů. A protože ještě přibývají, budu to zveřejňovat až později.

2:15 Povinnost je 10 podpisů, ale já bych měl rád podporu napříč, nejen od vládní koalice Spolu, toho si moc cením, ale i od lidí na opačné straně politického spektra.

3:00 Jak vnímáte, že jste jedním ze tří kandidátů, kterým vyjádřila podporu vládní koalice? - Je tady velmi složitá politická situace a člověk musí být realista. Vládní koalice, to je pět politických stran. V dnešní době nemají shodu na tom, koho by chtěli za prezidenta. Já to beru jako důkaz důvěry, kterou nechci zklamat. - A nejste pro někoho příliš konzervativní? - Nevím přesně, co je konzervativní. Tady na Andělu jsem možná konzervativní, ale na venkově budu vypadat normálně. V současné chvíli se u nás vede zápas o podobu našeho státu, politiky, v tomto smyslu to není zdaleka vyhrané. Jsem-li jedním z těch, co to můžou změnit, tak si toho vážím.

5:20 Křížový výslech někdy dostávám od manželky doma nebo od novinářů. Ale já mám za to, že ten výběr probíhal na základě mojí práce v Senátu, kde často vystupuji.

6:30 Očekáváte finanční podporu na kampaň od koalice? - Taková nabídka nepřišla a nic takového jsem nežádal. Kdyby něco takového přišlo, budu si toho vážit, ale zatím s tím nepočítám. Budu používat transparentní účet, mám ho už od léta, je tam asi 250 tisíc. Zhruba tuším, co si můžu dovolit, přátelé mi říkali, že mě podpoří. Jména vám teď neřeknu, je to založené na důvěře. Můžu se spolehnout, že mě v tomto dobrodružství doprovodí. Ale že bych měl nějakého miliardáře, to nemám.

8:50 Sleduji kampaně ostatních a vidím, že mají z hlediska sponzoringu slušný výtlak. U těch sponzorů, kteří mě podpořili v minulosti, vím, že se už spolehnout nemohu. Buď nemají prostředky, nebo se rozhodli podpořit někoho jiného. Ale i menší příspěvky pomohou.

11:50 Na evropský kontinent se vrátila válka. Jako šéf zahraničního výboru s dvacetiletou zkušeností z diplomacie, jako šéf výboru, který má na starosti obranu a bezpečnost, dobře vím, co mohu nabídnout, a co na té nejvyšší úrovni, na té prezidentské, dneska chybí. Mně chybí v České republice prezident, který by byl na svém místě a dělal svojí práci například z hlediska reprezentace státu navenek. To je dnes instituce, která jako by jela na půl plynu nebo ještě méně. Když se mě ptáte na ostatní kandidáty, tak jsem lepší. Vím, že mám v době války co nabídnout, protože to dnes dělám. Paní Nerudová pracovala na vysoké škole, pan Pavel už není dlouho činný a ve vysoké politice nedělal. Před pěti lety jsem nastupoval jako nepřesvědčivý kandidát a dosáhl jsem třetího místa, cítím, že je tam prostor.

15:30 Na sociálních sítích vám připomínají váš výrok, že byste nejmenoval homosexuála ústavním soudcem. - Můj výrok mi přijde nešťastný, já jsem se za něj víckrát omluvil. Když jsem ho pak slyšel, tak jsem se nestačil divit. Bylo mi to líto, bylo to neuctivé a nefér. Já jsem nikdy neřešil koho mám okolo sebe z hlediska sexuální orientace. Já beru profesionální práci. Já jsem se za ten výrok omluvil, myslím, že to byl jen jeden výrok.

17:20 Podpořil byste lidovecký návrh na ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy? - Měli bychom se spíš bavit o tom, jak pomoci mladým lidem, než měnit ústavu. Co se toho týče, jsem velmi opatrný. Nerad přepisuji ústavu, takže ne.

20:00 A co adopce dětí homosexuálními páry, podpořil byste je? - Tuhle myšlenku nepodporuji, protože mám nejistotu v tom, zda by práva dětí byla dostatečně ochráněna, proto bych takový zákon nepodpořil. Tuto debatu je potřeba vést.

22:30 Kdybyste ztrácel, vzdal byste se kandidatury před druhým kolem? - Jsem člověk, který o sobě pochybuje, samozřejmě jsem připraven zohlednit situaci, která tady může nastat. Nicméně děláme účet bez vrchního, řada těch, co se o nich píše, že jsou kandidáti, ještě vlastně nejsou, nemají dost podpisů a podobně. Ale jsem připraven dělat konkrétní politické kroky, aby u nás právní stát, demokracie a evropské zakotvení republiky a těsná spolupráce se spojenci fungovaly. - Podpořil byste i Danuši Nerudovou a Petra Pavla? - Jsou to také kandidáti koalice, takže samozřejmě.