Oprav dům po babičce: Tisková konference byla překvapením, přiznal Stanjura

Existuje dost velká šance, aby Ministerstvo financí udrželo letošní schodek rozpočtu v plánované výši 295 miliard korun. Podle šéfa státní kasy k tomu stačí, aby ministři ve svých kapitolách ušetřili 20 miliard korun. Kde uspoří?

Hostem Ptám se já je ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Vláda pokračuje ve snaze zpomalit zadlužování země. První kolo projednávání takzvaného konsolidačního balíčku ve Sněmovně má úspěšně za sebou. A to i přes odpor opozice. Do dalšího kola, které má začít 5. září, poslanci úsporný balíček propustili v polovině července. Možnými úpravami se teď zabývají jednotlivé výbory.

Kabinet změny balíčku nevylučuje, chce na ně ale přistoupit pouze tehdy, pokud se na nich koalice dohodne. Ministr financí uvedl, že všechny pozměňovací návrhy pečlivě prostuduje, včetně těch opozičních. Chce ale zachovat celkový objem úspor pro příští dva roky, celkem zhruba 151 miliard korun.

Podle Stanjury je také stále velká šance, že se letos podaří udržet plánovaný schodek 295 miliard. Ovšem za předpokladu škrtů ve všech resortech. „Potřebuji najít úsporu v běžných výdajích 15 až 20 miliard korun, které bychom použili v sociální oblasti,“ uvedl ministr.

Který resort může uspořit nejvíc? Kolik a na čem? A co ministr financí říká na kritiku od stranických i koaličních kolegů?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:30 Šetřit budou všichni, řekl jsem, že stačí 15 až 20 miliard, abychom dodrželi plánovaný schodek. Budu radši, když to bude 20 miliard. Ale všechny kapitoly budou šetřit. - Rovnoměrně? - Rovnoměrně ne, to ani nejde. Jestli máte v nějaké kapitole převážně mandatorní výdaje jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak pak nemáte šanci uspořit. To číslo je veliké, ale je to méně než jedno procento plánovaných výdajů. Každý kalendářní den jsou výdaje státu zhruba 6,3 miliardy korun. Jinými slovy jsou to výdaje za tři kalendářní dny, je v našich silách tu částku najít.

2:30 Která tři ministerstva budou muset šetřit nejvíc? - To se teprve uvidí, já to takto nepočítám. Určitě to zvládneme. - A jsou nějaké konkrétní položky, u kterých už tušíte, že v tom balíku budou? - Určitě to budou provozní výdaje. Loni jsme poměrně výrazně zvýšili výdaje všem kapitolám na energie. Naštěstí ceny energií jsou mnohem nižší, než byl loňský odhad. Takže tam ty výdaje prostě nebudou tak vysoké. Tedy provozní výdaje, celkový objem platů a národní dotace. To jsou tři oblasti, na které se zaměříme v příštím roce a stejně tak letos.

3:00 U národních dotací je jaký prostor? - Je tam prostor u výzev, které se ještě nevyhlásily. Takže nějaký prostor v řádech nižších jednotek miliard tam je. Taky se každý rok ukáže, že některé z plánovaných investic se neuskuteční. Ne kvůli škrtům, ale jsou tam objektivní důvody: déle trvá soutěž, některý z uchazečů se odvolá. Takže to budeme brát v potaz, já jsem optimista. My jsme zahájili ta jednání minulý týden ve čtvrtek a chceme je ukončit do konce srpna. Takže na přelomu srpna a září bychom přijali rozpočtové opatření, které potřebujeme.

5:00 Jste přesvědčen, že rozpočet na letošní rok byl dobře vypracován? - To poznáme podle výsledku. Pamatuji si výsledky rozpočtu v minulých letech. Kdybychom neudělali nic, tak náš odhad je, že bychom měli příjmy 99,2 procenta a výdaje kolem 101 procent. Když najdeme ty úspory, tak výdaje budou plus mínus sto procent. A u příjmů to bude mezi 99 a 100 procenty plánu. Takže si myslím, že to bylo sestaveno dobře. Já jsem už v únoru říkal, počkejme na prvních šest měsíců. Teď je situace přehlednější.

6:30 Vy jste to vysvětloval minulý týden poslancům, byl jste pod ostrou palbou kritiky opozice, a to především kvůli 50 miliardám z emisních povolenek. Které jsou v rozpočtu zahrnuty jako příjem. Byť to příjem není. Vy jste řekl, že jste to do rozpočtu nenapsal, jak se to tam dostalo. Jak je to možné? - Důležité je si říct, kolik je to procent příjmů. Ať si každý odpoví, když bude letos v září odhadovat přímé výdaje své domácnosti, své firmy, své instituce, když se trefí na 99 procent, když se ukáže za 15 měsíců, jestli to byl dobrý nebo špatný odhad.

7:30 Loni v září se debatovalo, že část peněz z emisních povolenek se může použít na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. My jsme v té době byli přesvědčeni, že se nám to podaří vyjednat a to se nám nepovedlo. Ale ta myšlenka je správná.

10:00 Když jsem se loni ptal odborníků, jaké budou ceny energií v roce 2023, tak nikdo nechtěl odpovědět. Přesto jsme museli sestavit rozpočet. Přesto jsem museli odhadnou vysoké kompenzace za zastropování energií a podle mě jsme to zvládli dobře.

10:30 Tušíte už, kolik bude změn v konsolidačním balíčku? - Doufám, že jich bude co nejméně. Ozdravný balíček je výsledkem kompromisu pěti vládních stran, případnou změnu by musely odsouhlasit všechny. Platí, že dokud není domluvené všechno, není domluvené nic.

12:00 Vrátíte se na podzim k otázce zdanění tichého vína? - V rámci ozdravného balíčku určitě ne. Jinak debaty o tom v budoucnosti určitě budou. - Jste zastáncem toho, aby bylo tiché víno zdaněno spotřební daní? - Ano. - Kdo tomu brání? - Nedohodli jsme se na tom v rámci koalice. - Byla to chyba? - Jsem loajální člen vlády, nemám, co bych k tomu teď dodal.

13:30 Kdy zveřejníte seznam dotací, ve kterých se bude v rámci toho balíčku škrtat? - To říkáme celou dobu, nejpozději 30. září, kdy přijde návrh státního rozpočtu na rok 2024 do Poslanecké sněmovny.

14:00 Koalice SPOLU měla jedno z předvolebních hesel, že daně nezvýší. Vy říkáte, že to jsou billboardové zkratky a taky že složená daňová kvóta se nezvyšuje. Myslíte, že to je to, co jste voličům na těch billboardech slibovali? - Ano. - Ale většině lidí daně vzrostou. - Ale pro letošní rok o 30 miliard klesly, to se jako nepočítá? Nebo je to jenom jednosměrka? Některé daně jsme snížili, některé zvýšíme. Daňové zatížení bude příští rok zhruba stejné a složená daňová kvóta bude v příštích letech klesat. (…) Je to kompromis, kdybychom připravovali ozdravný balíček my sami jako občanští demokraté, vypadal by jinak. - Ale v příští kampani si podobné heslo na billboard nedáte, že? - To ještě nevím.

18:00 V čem by vypadal jinak? - Víc bychom se zaměřili na výdajovou stranu rozpočtu a méně na tu příjmovou. Našli bychom více úspor a méně dodatečných příjmů na straně státu. Byli bychom razantnější v těch třech základních oblastech: dotační tituly, provozní výdaje a celkový objem platů. A byli bychom aktivnější v rušení agend a digitalizaci státu.

20:30 Často vám bývá vytýkána komunikace, jak to vidíte vy? - Komunikace se dá určitě zlepšit, s tím souhlasím. Snažím se komunikovat jenom věci, které jsou domluveny. Nepřispívat k těm spekulacím. To je nešvar. Snažím se ho vystříhat.

22:00 A co tolik přetřásaný program „oprav dům po babičce“, který vyvolal takovou kontroverzi? Jádro toho programu je dobré, nicméně prezentováno to bylo nešťastně. - Souhlasím, kritiku jsem řekl svým kolegům. Ale my máme jiný systémový problém, to jsou obrovské desítky miliard, které jdou mimo státní rozpočet, mimo rozhodování vlády. Mně se tento systém nelíbí. (…) Pro mnohé členy vlády včetně mě byla ta tisková konference překvapením, protože to nejde do státního rozpočtu a vláda o tom jako celek nerozhodovala.

23:00 A co mimořádná daň, takzvaná windfall tax? Kolik budou platit banky a jak velký podíl daně padne na ČEZ? - Na ČEZ to bude několik desítek miiard, první zálohy se budou platit v polovině září. U bank došlo k posunu, jejich reakcí bylo, že zvýšily úložky pro ty, kteří mají v bankách peníze. Což je žádoucí. (…) Můj realistický odhad je, že to nebude jedna, ale několik desítek společností. Potenciálně to mohlo být méně než sto společností, neříkám, že budou platit všechny, ani takové údaje mít nemohu. Ale určitě to nebude jedna společnost, ale určitě několik desítek. - A kdy bude windfall tax končit? - Podle zákona má končit do roku 2025. Myslím, že se o tom poradíme zkraje příštího roku. - A pro rok 2024 ještě bude platit? - To ještě nevím, je možné, že nebude. Můžeme tu daň zrušit v průběhu zdaňovacího období.