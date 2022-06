Stát dal pokyn zablokovat některé weby. V žalobě to prokazujeme, říká Kužílek

Blokování dezinformačních webů bude mít dohru u soudu. Podle dvou neziskovek totiž znepřístupnění webů pro veřejnost porušuje svobodu projevu a právo přijímat informace. Kde končí hranice svobody slova a začínají dezinformace?

Hostem Ptám se já byl bývalý poslanec, zastupitel Prahy 6 za STAN a spoluautor zákona o právu na informace Oldřich Kužílek.

V Česku pořád není jednoduché dostat se k některým webům, protože je blokují mobilní operátoři. Rozhodli se k tomu na začátku ruské invaze, když je o to požádal stát. Dotyčné stránky totiž nabízejí dezinformace a ruskou propagandu. A teď se kvůli tomu ocitne před soudem české ministerstvo obrany.

Správní žalobu na něj podávají dvě neziskovky – Institute H21 Karla Janečka a Otevřená společnost. Podle nich stát překročil svou pravomoc, když prostřednictvím Národního centra kybernetických operací, spadajícího pod Vojenské zpravodajství, vyzval poskytovatele připojení k internetu a sdružení CZ.NIC k zablokování vybraných internetových stránek. Konkrétně prý došlo k porušení svobody projevu a práva přijímat informace.

Vláda ovšem dává od zásahu proti dezinformátorům ruce pryč a tvrdí, že jde o rozhodnutí soukromých subjektů. Jak píše v odpovědi na písemnou interpelaci, kterou má ve čtvrtek řešit Sněmovna, premiér Fiala: jednalo se o „obecně formulované usnesení kabinetu“. Dodává ale, že vláda je organizacím, které výzvu vyslyšely, vděčná.

Má žaloba šanci na úspěch? A potřebujeme změnu legislativy, pokud se nechceme potýkat s hrozbou cenzury?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:30 - Je to protiprávní jednání, které porušuje ty nejdůležitější principy demokratického státu. Za prvé princip právního státu vůbec. Mohl by tady vzniknout velmi nepříjemný precedent, jak zasahovat proti nepříjemným informacím.

2:00 - V žalobě jasně prokazujeme, že šlo o pokyn státu. Je k tomu série důkazů.

4:01 - Jako občané bychom na to měli být nesmírně citliví, protože abychom se smiřovali s tím, že tady vzniknou nějaké jakoby soukromé iniciativy, které na takové či onaké mrknutí státu udělají to či ono, to je nesmírně rizikové.

5:00 - Žaloba má vyjasnit situaci, kdy si výkonná moc přivlastnila moc zákonodárnou, a proto vyzýváme soudní moc, aby zasáhla a korigovala. To není na podporu těch zablokovanců, to nejsou žádní naši oblíbenci. Tady jde o hodně.

7:40 - Tady došlo k neohrabaně-neomalenému, velmi silnému zásahu, který kdyby se měl opakovat, bylo by to nepřijatelné, to by bylo mimo právní stát.

8:00 - Zatím není v zákoně vydefinováno, co je dezinformace. To zatím nemáme.

11:20 - Musíme si uvědomovat zdánlivý paradox. Ochrana svobody projevu je zaměřena na okrajové momenty. Ještě těsně před tím, to smíte říkat a jste ústavně chráněn, i když říkáte pitomosti. Pak už je skleněná stěna a za ní už je to zločin. Těsně před tou stěnou to vypadá poměrně podobně a už se to mnoha lidem nelíbí, ale je to pod ústavní ochranou a musíme to vydržet.

16:00 - Původní situace je pro nás zásah státu. Můžeme proto použít zásahovou žalobu ve správním soudnictví. (…) U soukromých subjektů je to civilní vztah, smluvní ujednání. S tím souvisí The Digital Service Act - tedy to, jak bude konkretizovaná otázka, jak si tyto platformy jsou oprávněny nastavovat svá kritéria. Tedy své zdi, za kterými se něco nesmí. Podle mého názoru nesmějí a stát by proti tomu měl zasahovat, ale dělá přímý opak.