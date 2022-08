Diana změnila britskou královskou rodinu k nepoznání

Poslední srpnový den uplyne 25 let od chvíle, kdy tragicky zahynula princezna Diana. Jak silný je Dianin odkaz ve Velké Británii? A jak změnila poměry v královské rodině?

Právě to se jím stalo osudným, když se v noci 31. srpna 1997 v autě se svým partnerem Dodim Al-Fayedem snažila uniknout devíti paparazziům a stala se obětí autonehody. Od té doby se stále objevují i nové konspirační teorie vysvětlující její smrt, ale i spekulací, jak Diana proměnila fungování britské královské rodiny včetně vztahů mezi jejími členy.

Co v rozhovoru zaznělo?

6:05 - Princezna Diana svoji slávu používala na to, aby ukazovala na problémy, které považovala za důležité. A to bylo v britské královské rodině něco nového. Například na nutnost destigmatizace nemoci HIV, malomocných, atd.

11:42 - Princ Charles i princ William dělají pro monarchii mnoho dobré práce. Manželka Williama Catherine velmi přirozeně vplula do té role, která je jí dána. Velmi dobře pochopila rozsah povinností. Zároveň se snaží děti vychovávat co nejnormálněji. Tohle je třeba odkaz princezny Diany.

12:18 - Diana s dětmi sama vyrazila do zábavního parku, vodila je do McDonalda, což bylo do té doby nevídané: nikdo britskou královskou rodinu běžně nepotkával.