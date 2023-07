Šťastný podcast: Přijměme euro. Abychom mohli natáhnout ruku do Bruselu

Máme přijmout euro? A jak přimět mladší ročníky jít volit? Na otázky vás, posluchačů, odpovídá dnešní bonusový Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Ve speciálním prázdninovém vydání Šťastného podcastu jste nám mohli položit úplně libovolnou otázku. A že jich přišlo – ptali jste se na příštího předsedu ODS, přejímání anglicismů do češtiny, tipy na filmy, ale třeba i na to, jestli budeme někdy platit v Česku eurem.

„Euro už tu vlastně je, všichni ho používají a všichni vědí, že je fajn, ale chybí to definitivní rozhodnutí ho přijmout – a navíc teď nesplňujeme kritéria. Já si myslím, že tu bude tak během 10 let. Ale to jsme říkali už před 10 lety. Takže vlastně nevím,“ krčí rameny Jindřich Šídlo.

„Pamatujete, jak jsme dřív odmítali euro proto, že jsme se báli, jak budeme muset zachraňovat Řecko? Tak teď jsme na tom v podstatě jako Řecko, takže když teď přijmeme euro, tak budeme hezky česky moci natáhnout tu ruku do Bruselu pro pomoc,“ podotýká Konstantin Sulimenko.

Odpovídali jsme také na to, jak by mohla česká mládež více prosazovat své zájmy. A shodli jsme se na tom, že nikdo neumí ani pořádně říct, co přesně jsou vlastně ty zájmy mladých lidí.

„Často jsem dotazována na to, co jsou to ta témata pro mladé a proč mladí nechodí k volbám. A já už jsem po čase na tu otázku tak alergická, protože kdybych to věděla, tak bych byla milionář. Ale já na to žádnou ultimátní odpověď nemám,“ říká Tereza Povolná.

„A je potřeba říct ještě jednu věc: i kdyby se všichni mladí lidé sebrali a šli volit, stejně jich nebude víc než voličů ze starší generace,“ připomíná Konstantin Sulimenko.

Dozvíte se odpovědi na další zásadní otázky, které vás vždy trápily:

Jaké je oblíbené jídlo Jindřicha Šídla a proč nenávidí segedínský guláš?

Proč je podle Konstantina Sulimenka blbost bránit se přejímání slov z angličtiny?

Jak se dostala Tereza do týmu Šťastného pondělí?

Co doporučuje Ondřej Lasák pro vyčištění hlavy?

Pojede Šťastné pondělí v nové sezoně na výlet do vašeho města?

Celý otázkový díl Šťastného podcastu poslouchejte v přehrávači v úvodu článku.