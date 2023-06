Šťastné pondělí: Už víme, kam pojedou politici na dovolenou

Třeba ať Petr Pavel podle plánu nakopne motorku a nikým nerušen vyrazí na road trip po Evropě až na Ukrajinu, kde si konečně užije aktivní dovolenou, jak to má rád. Anebo Petr Fiala, který se již těší, až to pořádně rozbalí v tom stejném chorvatském resortu, kam jezdí posledních přibližně 58 let. A Andrej Babiš pojede… no, u něj víme jistě jen to, že letos nepojede jako loni s obytňákem po Česku.